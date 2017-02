To je nova karavanska insignia

Opel insignia sports tourer

6. februar 2017 ob 08:17

Rüsselsheim - MMC RTV SLO

Opel je po limuzini grand sport sedaj razkril še karavansko različico nove insignie z oznako sports tourer. Ta je 200 kilogramov lažja od predhodnega modela in prinaša 100 litrov več prtljažnega prostora. Na voljo bo tudi s štirikolesnim pogonom.

Novinka je zrasla slabih osem centimetrov v dolžino in meri 4,99 metra, njena medosna razdalja pa je pridobila nekaj več kot devet centimetrov. To ji prinaša več prostora za potnike v drugi vrsti, večji pa je tudi prtljažnik. Z dodatnimi desetimi centimetri dolžine je pridobil 100 litrov prostornine in jih ob zloženih zadnjih sedežih premore 1.640.

Nasloni zadnjih sedežev se s pomočjo gumba v prtljažniku zložijo v ravno dno in so za doplačilo deljivi v razmerju 40:20:40, paket FlexOrganizer pa s stranskimi vodili in mrežami prinaša številne možnosti za pritrjevanje. Že poznanemu sistemu električnega pomika prtljažnih vrat so dodali funkcijo odpiranja z zamahom noge pod zadnji odbijač, za lažji dostop do prtljage pa se pokrivalo po novem odpira navzgor.

Večja, a lažja

Kljub rasti je novi karavan zahvaljujoč uporabi lažjih materialov in učinkovitih oblog do 200 kilogramov lažji od predhodnika. Tako kot limuzina prinaša novo generacijo Oplovih pametnih LED matričnih žarometov IntelliLux, projekcijski zaslon, sistem kamer z vidnim poljem 360 stopinj, prilagodljivi tempomat, sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu ter sistem za opozarjanje na prečni promet za vozilom. Seveda ne bo manjkal niti sistem storitev Opel OnStar, s katerim so opremljeni vsi novi hišni modeli.

Ob paleti najsodobnejših hišnih bencinskih in dizelskih motorjev bodo tako kot pri limuzini na voljo tudi nov štirikolesni pogon z nadzorom vektorjev navora, prilagodljivo podvozje FlexRide ter nov osemstopenjski samodejni menjalnik, ki bo sprva na izbiro le v kombinaciji s štirikolesnim pogonom.

Nova insignia sports tourer bo prvič v živo na ogled 7. marca na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Martin Macarol