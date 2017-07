To je nova zverina z oznako 911 GT2 RS

Porsche 911 GT2 RS

1. julij 2017 ob 07:24

zadnji poseg: 1. julij 2017 ob 08:24

Zuffenhausen - MMC RTV SLO

Nova najbolj nabrušena različica modela 911 navdušuje z agresivno obliko in prinaša okroglih 700 “konjev”. Opremljena je s štirikolesnim krmiljenjem in bliskovito hitrim dvosklopčnim menjalnikom PDK.

Porsche je na ekskluzivnem dogodku Festival of Speed v angleškem Goodwoodu razkril najnovejšo izvedbo modela 911 GT2 RS. Že na prvi pogled je jasno, da gre za zelo posebno različico modela 911. Krasijo jo namreč ogromna vstopnika za zrak na zadnjih blatnikih, aerodinamični dodatki na odbijačih, poudarjeni pragovi, veliki izpušni cevi, ogromen zadnji spojler ter dvobarvna kombinacija karoserije.

Sprednji pokrov, blatniki in del zadka so izdelani iz ogljikovih vlaken, streha pa iz magnezija, kar prispeva k masi, ki s polnim rezervoarjem znaša le 1.470 kilogramov.

Še bolj ekskluziven

Fotografije notranjosti razkrivajo vpadljivo rdečo alkantaro na stropu, volanskem obroču in sedežih, kar pa, kot kažejo napisi na vzglavnikih in armaturni plošči, sodi v paket Weissach. Ta poleg dodatkov za zunanjost in notranjost avtomobila s številnimi elementi iz ogljikovih vlaken ter platišči iz magnezija prinaša tudi 30 kilogramov prihranka pri skupni masi.

V zadku okroglih 700 "konjev"

Njegov 3,8-litrski bokserski šestvaljnik s pomočjo dveh turbopuhal in prefinjenimi tehničnimi rešitvami, kot je sistem hlajenja z vbrizgom vode v sesalni sistem, razvije kar 515 kilovatov oziroma celih 700 "konjev". To mu v kombinaciji z dvosklopčnim menjalnikom PDK omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 2,8 sekunde ter končno hitrost okoli 340 kilometrov na uro. Ker se moč prenaša le na zadnji kolesi, so inženirji za odlične vozne lastnosti poskrbeli med drugim s sistemom šrikolesnega krmiljenja, za učikovito ustavljanje pa so tu serijske zavore iz keramike in ogljikovih vlaken.

V Nemčiji bo treba za najzmogljivejšo in najbolj ekskluzivno 911-ko odšteti najmanj 285.220 evrov, za paket Weissach pa še nekaj manj kot 30 tisočakov.

Martin Macarol