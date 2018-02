To je novi najmanjši lexus

28. februar 2018

Lexus bo prihodnji teden v Ženevi predstavil kompaktnega križanca, za katerega obljublja vozne lastnosti na ravni kombilimuzin.

Nove fotografije razkrivajo čistejše in preproste linije kot pri večjem NX, ki zaradi ostrih potez ni po okusu vseh kupcev, modra barva na logotipu na maski pa nakazuje prisotnost hibridnega sklopa. Tudi notranjost je v primerjavi z modelom NX oblikovana preprosteje. Armaturna plošča je malce bolj prečiščena, glavno vlogo pa prevzema zaslon na sredinski konzoli.

Na trgu se bo spopadel z audijem Q2, BMW-jem X1 in mercedesom GLA. V Evropi bo s skromnejšimi merami in varčnejšim hibridnim sistemom prispeval k povečanju Lexusovega tržnega deleža, ki je v primerjavi z drugimi premijskimi znamkami še vedno razmeroma majhen.

UX je najverjetneje zasnovan na platformi TNGA, na kateri slonita tudi toyota C-HR in prius zadnje generacije. Pri Lexusu sicer navajajo, da gre za čisto novo platformo, pri čemer platforme TNGA v sklopu znamke niso še uporabljali.

Čeprav je karoserija posajena višje kot pri običajnih avtomobilih, pri Lexusu zagotavljajo, da UX zaradi nizkega težišča in velike vzvojne trdnosti karoserije ponuja vodljivost na ravni klasičnih kombilimuzin.

V Evropi le hibrid

Pričakujemo, da bo to eden izmed prvih modelov pod okriljem znamk Toyota in Lexus, ki bo dobil nov hibridni sklop z dvolitrskim bencinskim motorjem. Za zdaj še niso razkrili tehničnih podrobnosti, toda navajajo, da je novi hibrid bolj zmogljiv, obenem pa še bolj varčen od sedanjega modela. V Evropi bo najverjetneje na voljo le hibridna različica, saj so hibridi lani predstavljali kar 98 odstotkov Lexusove prodaje na stari celini.

