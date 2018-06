To je novi volvo S60, prvič brez dizelskih motorjev

Volvo S60

22. junij 2018 ob 07:34

Charleston - MMC RTV SLO

Volvo je čez lužo prvič pokazal tretjo generacijo modela S60. Ta je oblikovan v slogu večjega brata S90 in namesto dizelskih motorjev prinaša zelo zmogljiv priključnohibridni sklop.

Sprednji del Volvove nove srednje velike limuzine je pričakovano oblikovan v slogu karavanskega modela serije 60, zato tudi najdemo zdaj že značilna žarometa v obliki Thotovega kladiva ter kromirano masko z navpičnimi letvicami. Zadek pa z malce bolj oglatimi linijami in lučmi, ki se zajedajo skoraj do registrske tablice, povzema obliko večjega S90 z lučmi. Na skupni dolžini 4,7 metra bodo uporabniki imeli na voljo 442 litrov prostora za prtljago.

Le bencin in elektrika

Novinec je zasnovan na prilagodljivi paltformi SPA (Scalable Product Architecture) modela S60, s katerim si deli tudi motorje, ki so strogo bencinski ali priključnohibridni. Model T5 zmore 186 kilovatov (253 KM), pogon pa je speljan na sprednji kolesi, medtem ko model T6 razvije 235 kilovatov (320 KM) ter premore štirikolesni pogon. Ponudbo priključnih hibridov sestavljajo model T6 twin engine z 250 kilovati (340 KM) ter še močnejši T8 twin engine, ki zmore kar 24 kilovatov (400 KM). Za vse, ki jim še to ne bo dovolj, pa bo na voljo bolj športno naravnana različica polestar T8 twin engine, katere pogonski sklop razvije 305 kilovatov (415 KM), med drugim pa se pohvali z zmogljivejšimi zavorami ter posebnimi nastavitvami podvozja in računalniške enote.

V notranjosti najdemo znane oblike in znano postavitev. Namesto klasičnih merilnikov je nameščen barvni zaslon, na sredinski konzoli pa ima glavno vlogo 22,8-centimetrski (9-palčni) zaslon na dotik sistema Sensus Connect, ki omogoča povezljivost s sistemoma Apple CarPlay in Android Auto ter povezavo s spletom s tehnologijo 4G LTE. Pri vseh različicah bo serijsko vgrajen sistem za samodejno zaviranje v sili, za doplačilo pa bodo med drugim na voljo sistem za opozarjanje na promet za vozilom ter Pilot Assist, ki omogoča polsamovoznost.

Novi S60 bo nastajal v Charlestonu (Južna Karolina), kjer je bil tudi predstavljen. V Evropo bo prispel proti koncu letošnjega leta.

Martin Macarol