To je petdeseti ferrari zgoraj brez

Ferrari 488 pista spider

28. avgust 2018 ob 07:57

Monterey - MMC RTV SLO

Poleg številnih napovedanih premier je kalifornijski Pebble Beach tudi tokrat postregel z nekaj presenečenji. Med njimi je odprti ferrari 488 pista, ki se požene do stotice v 2,85 sekunde in doseže končno hitrost 340 kilometrov na uro.

Odprti ferrari 488 pista s poznano oznako spider se ponaša z enakim motorjem kot kupe. Gre za brutalni 3,9-litrski bencinski V8, ki s pomočjo dveh turbin razvije 529 kilovatov (720 KM) moči in 770 Nm navora. To mu omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 2.85 sekunde, kar je natanko toliko, kot potrebuje njegov kupejevski dvojček. Mejo 200 kilometrov na uro doseže v osmih sekundah (0,4 sekunde počasneje kot kupe) ter zaključi s pospeševanjem pri 340 kilomtrih na uro. V primerjavi s kupejem je spider 91 kilogramov težji od kupeja, pri čemer je s 1.377 kilogrami glede na moč to še vedno izjemno lahek avtomobil.

Petdeseti odprti ferrari

Gre za 50. odprti model v Ferrarijevi častitljivi zgodovini. Poleg snemljive strehe ga označuje tudi posebna belo modra kombinacija karoserije. Zato, da bi oklestili še nekaj kilogramov, se bodo lahko kupci odločali za opcijska platišča iz ogljikovih vlaken, serijsko pa bodo vgrajena 20-palčna kovana platišča.

Za zdaj še ni znano, ali bo šlo za omejeno serijo, kot v primeru modelov 16M scuderia in 458 speciale aperta. Prav tako Ferrari ni še razkril cene svojega novega lepotca, a najverjetneje bo treba zanj odšteti najmanj 300 tisoč evrov.

Martin Macarol