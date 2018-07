To je popolnoma novi audi Q3

Audi Q3

26. julij 2018 ob 07:22

Ingolstadt - MMC RTV SLO

Audi je razkril novo generacijo modela Q3. Ta se predstavlja s precej bolj agresivno in dinamično podobo ter z najnovejšimi tehničnimi sladkorčki.

Videti je, kot bi hoteli pri Audiju z novim Q3 na starega pozabiti, saj se novinec predstavlja z veliko bolj dinamično podobo, z ostrimi in obenem robustnimi potezami v slogu velikega Q8. Med drugim ga krasi maska v navpičnimi kromiranimi letvicami, ki jih imajo le še Q8 in modeli allroad, pomembno vlogo pa imata tudi žarometa, ki bosta za doplačilo na voljo v LED matrični tehniki.

V primerjavi s predhodnikom so se občutno spremenile tudi mere, sa je novi model zrasel skoraj za deset centimetrov v dolžino in zdaj meri 4.485 milimetrov, skoraj osem centimetrov pa je pridobil tudi v medosju. To mu prinaša več prostora za potnike v drugi vrsti, kjer bomo našli vzdolžno pomično sedežno klop (za 150 mm). Zato prostornina prtljažnika z dvignjenimi nasloni zadnjih sedežev meri od 530 do kar 675 litrov, z zlaganjem naslonov pa naraste na 1.526 litrov.

Popolnoma je spremenjena tudi armaturna plošča, ki je lahko popolnoma digitalizirana. Instrumentno ploščo lahko krasi 31.2-centimetrski (12,3-palčni) zaslon, sredinsko konzolo pa 22,4-centimetrski (8,8-palčni) oziroma za doplačilo 25,7-centimetrski (10,1-palčni) zaslona na dotik. Serijsko vgrajena multimedijska naprava bo omogočala povezljivost s sistemoma Apple CarPlay in Android Auto.

Sprva trije bencinarji in en dizel

Motorna paleta bo ob začetku prodaje obsegala tri bencinske in eno dizelsko različico. Vstopni izbiro bo predstavljal 1,5-litrski TFSI s 110 kilovati (150 KM), ki bo nosil oznako 35 TFSI. Nadenj se bo uvrstila različica z dvolitrskim TFSI s 140 kilovati (190 KM) in oznako 40 TFSI, na voljo pa bo še močnejša izvedba tega motorja s 169 kilovati (230 KM) in oznako 45 TFSI. Pri izvedbi z osnovnim bencinskim motorjem bo pogon speljan na sprednji kolesi, pri močnejših pa na vsa štiri kolesa s sistemom quattro. Za ljubitelje dizlov bo sprva edina izbira dvolitrski TDI s 110 kilovati (150 KM) s pogonom na vsa štiri kolesa in oznako 35 TDI, ki ji bo kasneje sledila različica s 140 kilovati (190 KM).

Pri varnostnih in asistenčnih sistemih velja omeniti sistem za samodejno zaviranje v sili, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu ter sistem za opozarjanje na prečni promet za vozilom.

Prodaja bo stekla že to jesen kmalu po premieri na avtomobilskem salonu v Parizu.

Martin Macarol