To mi je všeč: največkrat predvajana skladba na radijskih postajah

Nov uspeh za Nino Pušlar

11. april 2017 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Drugič v zgodovini lestvice Zavoda IPF je skupno največkrat predvajana skladba postala slovenska. Po skladbi Poljubljena skupine Tabu, je ta naziv pripadel skladbi To mi je všeč v izvedbi Nine Pušlar.

To je že druga skladba v izvedbi Pušlarjeve, ki je dosegla vidnejši uspeh na lestvici IPF. Pevka je nagrado za največkrat predvajano skladbo Slečeno srce prejela že leta 2010. Toda zgodba za uspešnico To mi je všeč, ki je zaznamovala leto 2016, je drugačna, kot je bila za Slečeno srce. Predvsem je skladba postala nepogrešljivi del njenih koncertov. "Na koncertih opažam, da Slečeno srce vsi poznajo - vsi poznajo besedilo -, toda ne pojejo zraven v tolikšni meri, kot To mi je všeč. Tudi sama skladba je bolj spevna," je priznala za MMC pevka.

Celotno lestvico najdete na tej povezavi.

Skladba To mi je všeč je nastala pod okriljem Cazz Produkcije - ekipe, ki se podpisuje pod uspešnice skupine Muff in na čelu katere je producent Anže Kacafura. "Po 12 letih sva z Anžetom prvič sodelovala samostojno - prej sva sodelovala preko Zlatka. In moram priznati, da z njim vse poteka hitro, kar mi je všeč. Včasih ga vprašam, ali je prepričan, da smo končali s snemanjem (smeh). In mi samo pritrdi. Med nama je nastala sveža energija, super sva se ujela. In z njim sem zdaj posnela drugo skladbo Za vedno in skupaj pripravljamo nov album," je dejala Pušlarjeva.

Kot zanimivost: skladba Naj sije v očeh skupine Muff, katere del je uporabljen kot zvočna kulisa oglasa na največji slovenski komercialni televiziji, je leta 2012 doživela podobni uspeh, ko je postala po podatkih Zavoda IPF najvišje uvrščena slovenska skladba na lestvici največkrat predvajanih radijskih skladb.

In tudi skladba To mi je všeč ima podobno zgodbo, saj jo je ena izmed trgovskih verig pri nas uporabila za zvočno kuliso svojih oglasov. "Mislim, da je bil to kar velik dejavnik za priljubljenost skladbe, saj so tako imeli ljudje priložnost, da jo večkrat slišijo. Ko so jo slišali na radijskih postajah, televiziji in koncertih, je nastala dobra popotnica za skladbo. Je pa res, da je bilo v oglasih uporabljeno že veliko skladb, ki pa niso doživele takšnega uspeha. Uspeh skladbe pripisujem lepemu paketu, ki se je zgodil: od ustvarjanja, predvajanja in poti, kako je prišla do poslušalcev," je še dodala Pušlarjeva.

Pravlada enega avtorja

Na drugem mestu lestvice je pristala slovenska predstavnica na pesmi Evrovizije leta 2015 Maraaya – Here for You, tretji je trenutno eden najbolj priljubljenih glasbenikov na svetu Ed Sheeran s skladbo Photograph. Na četrtem mestu pa je pristala zmagovalna pesem letošnjih Melodij morja in sonca Srce za srce (ti) v izvedbi Alye. Med 20 največkrat predvajanimi skladbami je sicer skupno šest slovenskih skladb, v letu 2015 sta bili le dve.

Pod štiri izmed šestih skladb med dvajseterico kot avtor podpisuje Raay, in sicer pod pesmi Here For you (v izvedbi dua Maraaya), Srce za srce (ti) (v izvedbi Alye), Muza (v izvedbi BQL) in Po dežju (v izvedbi Nike Zorjan). "Vesela sem, da so slovenske skladbe med najbolj predvajanimi na radijskih postajah. Želim pa si, da bi še več avtorjev in še več skladb dobilo priložnost, da so slišane," je še zaključila Pušlarjeva.

Na Valu 202 najbolj predvajani Zlati časi

Malce drugačna slika kot v skupnem seštevku Zavoda IPF je bila konec leta 2016 na Valu 202. Leta 2016 so na Valu predvajali približno 19.000 različnih skladb. Med 40 najbolj predvajanih se je uvrstila le ena skladba tujega izvajalca. Največkrat predvajana v letu 2016 na Valu 202 je bila skladba Zlati časi zasedbe Balladero. Sledile so skladbe Cloudless Skies (Jakob Kobal), Veliko mesto (Mistermarsh), Where You Left Me (Muff) in Črno bel (Raiven).

"Rezultati letvice Zavoda IPF so zelo pričakovani - od prvega do zadnjega mesta. Vedeli smo, da bo zmagala Nina, saj je bilo kar pričakovano, če se človek malo zaveda okolice okoli sebe. Tudi dejstvo, da je na lestvicah precej skladb s starejšimi letnicami izdaje, je realni kazalnik tega, kar slišimo po radijskih postajah," je pokomentiral urednik glasbenega programa Vala 202 Žiga Klančar.

Kot je še dodal, je bila skladba To mi je všeč lani tudi pogosti del radijske opreme Vala 202. "Enostavno po zvoku in produkciji odgovarja našim uredniškim merilom. Skladba je dober pop. Potem pa glede na domače skladbe precej razlikuje naš izbor od tega na lestvici," je priznal Klančar in ob tem poudarja, da je število predvajanj na Valu 202 precej manjše glede na zajeto število predvajanj na lestvici IPF in zato prihaja do razhajanj pri razvrstitvi.

"Vrtimo skladbe, ki jih drugi ne," je poudaril Klančar in ob tem dodal, da je nova uredba kvot precej spremenila njihovo uredniško politiko. "Ne radi ponavljamo skladbe in ne delamo na količini - ne predvajamo istih skladb v neskončnost. Radi vrtimo drugačne, nove skladbe. In te produkcije ni toliko. To nam je otežilo delo. Sprememba kvot iz 30 na 40 odstotkov je za nas ena tretjina glasbene opreme," je priznal Klančar.

Med deseterico najbolj predvajanih skladb na Valu 202 tako ne najdemo nobene, pod katero se podpisuje Raay."Ne moremo zanikati njegove kakovosti oz. tega, da ve, kaj dela. Spremlja tujo produkcijo in ima občutek, da zazna okus poslušalca. Dela načrtno in žanje sadove," je povedal Klančar. Ob vprašanju, zakaj ni več podobnih, je dejal Klančar, da se Raay razlikuje od drugih tudi po količini proizvedenih skladb. "Producent lahko naredi v enem letu določeno število skladb, on pa jih očitno prekaša," je dodal Klančar.

Manjše število novih fonogramov

Med dvajseterico pa lahko med šestimi slovenskimi skladbami najdemo tudi skladbo, ki je bila med leti 2008 in 2009 med najbolj predvajanimi v Sloveniji, Zavrtela sva svet v izvedbi Nejca Lombarda. Porast slovenskih skladb je viden tudi med stotimi največkrat predvajanimi skladbami, saj je med njimi 27 slovenskih, v letu 2015 jih je bilo 23. "Med prvimi 25 skladbami smo videli, da je 17 mlajših od dveh let. V povprečju pa je tri četrtine fonogramov, ki se v tekočem letu že ponavljajo s preteklih let. Ena četrtina je takih, ki se prvič pojavijo - ni pa nujno, da so novi. To pomeni, da je lahko neka pesem iz leta 1968 prvič uporabljena na radijskih postajah, od kar mi analiziramo podatke," je opozoril direktor IPF Viljem Marjan Hribar.

Kar tri četrtine skladb je takih, ki jih radijske postaje zavrtijo trikrat ali manjkrat. "Tisti fonogrami, ki so bolj popularni, imajo veliko rotacijo. Tisti, ki prihajajo iz radijskih programov, ki imajo močnejša uredništva, pa se vidi, da delajo večji izbor in da uporabljajo različne kakovostne fonograme," je priznal Hribar.

Sicer so radijski programi v letu 2016 predvajali manj slovenske glasbe kot leto prej, in sicer 38,2 odstotkov, v letu 2015 pa 42,78 odstotkov. V skupnem seštevku je bilo zavrtenih 185.848 različnih skladb. "Za resen komentar bi morali počakati še kakšno leto, da bi videli, ali je to trend. Dejstvo je, da smo imeli identične odstotke že štiri oz. pet let nazaj. Mogoče gre samo za nihanje znotraj statistike, lahko pa je tudi rezultat oz. posledica tega, da se domača glasba izbira bolj pozorno. V času pred uvedbo kvot se je - če smo popolnoma iskreni - domača glasba vrtela predvsem ponoči. Nekje izključno ponoči. In ko ni občinstva je vseeno, kaj vrtiš. Za dnevni čas pa je treba bolj paziti, kaj se uporablja, in je morda tudi to razlog, da je domače glasbe manj. A odstotek 38,2 bistveno presega kvoto, ki jo določa zakon. Ta je 20 odstotkov za komercialne radijske postaje. Kar je lep uspeh," je poudaril Hribar.

Kot zanimivost: Ellie Goulding je s skladbo Love Me Like You Do, ki je bila skupno največkrat predvajana skladba leta 2015, v letu 2016 pristala na devetem mestu.

Klavdija Kopina