Najbolje je uporabiti trdi sir. Foto: Reuters

Toast s sirom iz pečice

Postrežemo takoj, ko damo iz pekača

23. maj 2018 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 8 rezin (polnozrnatega) kruha za toast, 20 dag trdega sira (npr. zrele gavde), 1 dl suhega belega vina, 3 žličke gorčice, sol, poper.

Pečico ogrejemo na 220 stopinj Celzija. Sir naribamo. V kozici segrejemo vino. Vmešamo nariban sir in zmanjšamo temperaturo. Segrevamo toliko časa, da se sir stopi. Vmešamo gorčico, po potrebi dosolimo in popramo. S sirovo mešanico namažemo rezine kruha in jih zložimo na pekač.

Zapečemo v treh ali štirih minutah in takoj postrežemo.