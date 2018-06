Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Slon po imenu Kenya je že nazaj za ograjami živalskega vrta v Neuwiedu (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v

Tokrat zares: slon pobegnil iz nemškega živalskega vrta

Med slonovim sprehodom ni bil nihče poškodovan

7. junij 2018 ob 18:27

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Po spletu so zakrožili številni videoposnetki slona, ki si je zaželel malo svežega zraka zunaj svoje ograde in v sredo pobegnil iz živalskega vrta v nemškem mestu Neuwied na zahodu države.

Slonu po imenu Kenya je uspelo prehoditi približno kilometer, preden so ga ujeli in vrnili v ogrado. Sprehod je bil po besedah tiskovnega predstavnika policije kratek in miren. Skrbniki v živalskem vrtu pa so trobčarja brez večjih težav prepričali, da se je vrnil domov.

Tiskovni predstavnik policije je še dodal, da med slonovim sprehodom ni bil nihče poškodovan, prav tako ni bil oviran promet. So pa vmes prebivalci malega mesta pot štirinožca skrbno dokumentirali.

Slonji pobeg se je zgodil le nekaj dni po lažnih poročilih, da so dva leva, tigra in jaguarja poskušali pobegniti iz poplavljenega živalskega vrta na jugu Nemčije. Toda na koncu se je izkazalo, da so se zgolj skrivali pred dežjem v svojih brlogih.

K. K.