Tolmin ta vikend v znamenju bluesa, rocka in motorjev

Dvodnevni festival

17. avgust 2018 ob 13:20,

zadnji poseg: 17. avgust 2018 ob 14:24

Tolmin - MMC RTV SLO, STA

Na sotočje strug Soče in Tolminke danes in v soboto vabi najmlajši festival na tem prizorišču – MotörCity, ki bo blues in rock ponudil na dveh odrih.

Dvodnevno energijo bluesa in rocka je v četrtek napovedal didžej z izborom blues glasbe na t. i. odru Delta, kjer se bo podobno vzdušje nadaljevalo tudi danes, na glavnem odru B. B. King pa bodo dogajanje v poznih popoldanskih urah odprli Sven Hammond.

Za njimi bodo nastopili Stari pes, The New Roses in The Brew, za vrhunec prvega festivalskega večera pa bo poskrbel ameriški kitarist Popa Chubby, za katerega so po mnenju organizatorjev značilni silovit, iskren in čustveni blues ter unikatni odrski nastop.

Hamo & Tribute 2 Love v intimnejšem vzdušju

V soboto bodo oder B. B. King odprli novomeški blues rockerji El Kachon, odkritje ljubljanskega festivala Godibodi, sledili bodo The Bad Flowers in The Kris Barras Band. Nato bo vajeti okrog desete zvečer prevzela še ena domača zasedba Stray Train, ki bo s svojim nastopom pokazala, zakaj je v zadnjih dveh letih nanizala toliko uspehov. Izdala je dva kritiško izjemno dobro sprejeta albuma, za njo sta obsežni turneji po tujini in nastopi z Nickelback, nedavno je bila predskupina Scorpions v Stožicah.

Kot zadnji bo na glavni oder stopil mladi britanski kitarist Laurence Jones, ki se pri komaj 26 letih lahko pohvali s štirimi solo ploščami in trikratnim nazivom mladega umetnika leta. Malo po polnoči pa bo glasba zvenela še z odra Delta ob plaži, na katerem bodo tokrat v akustični različici nastopili Hamo & Tribute 2 Love.

Festival za ljubitelje motorjev

MotörCity je obenem festival za ljubitelje motorjev, saj nudi prost vstop za vse voznike motociklov in starodobnikov, ena izmed njegovih ključnih posebnosti pa je nagradno žrebanje, v katerem bo organizator obiskovalcu podaril motocikel. Letos bodo izžrebali novega lastnika motocikla kultne znamke Harley-Davidson.

Ob tem bo poskrbljeno tudi za dnevne aktivnosti. Za vse motoriste bodo dnevno organizirali panoramske vožnje po bližnji okolici Tolmina. Na voljo bodo številne stojnice s hrano in pijačo ter tematske trgovinice, festival pa skrbi tudi za okolje. Tako bo na prizorišču omogočal brezplačno pitno vodo in biorazgradljivo embalažo.