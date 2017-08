Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Aktivisti opozarjajo, da opice v mesta in vasi potiska uničevanje njihovih naravnih habitatov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tolpe opic ogrožajo prebivalstvo – na pomoč tudi vojska

Aktivisti opozarjajo na uničevanje gozdov

6. avgust 2017 ob 10:34

Jakarta - MMC RTV SLO, Reuters

Indonezijske oblasti so na otok Java poslale oborožene policijske in vojaške enote. Območje terorizirajo opice, ki otoškim prebivalcem kradejo hrano in celo napadajo starejše in otroke.

V središčnem delu otoka Java, v okrožju Boyolali, se lokalno prebivalstvo sooča z vse bolj perečim problemom. Opice vrste makaka so namreč v zadnjem času pri interakcijah z ljudmi vse bolj drzne.

"Opice so v naselje začele prihajati pred dvema mesecema," je za Reuters povedal policijski načelnik Andhi. "Ko smo eno od njih ustrelili, se druge niso vrnile. Zdaj so znova tu."

Oblasti so organizirale straže, ki jih sestavljajo lokalne oblasti in prebivalstvo, podporo pa jim zdaj nudijo tudi policija, vojska in člani lovskega združenja. Straže bodo opice skušale odgnati ali uloviti in vrniti v gozdove, v skrajnih primerih pa lahko nanje tudi streljajo.

"Dokler ne bodo nadlegovale prebivalcev, nanje ne bomo streljali," je zatrdil Andhi. "Večina žrtev napadov opic so bili starejši ljudje, ki živijo sami. Veliko jih v bližini nima sosedov, zato jim je ob napadu težko pomagati," je še dodal. Med enajstimi žrtvami napadov je bil tudi mladoletnik.

V mesta zaradi uničevanja gozdov

Aktivisti za zaščito živali opozarjajo, da opice v mesta in vasi potiska uničevanje njihovih naravnih habitatov. "Opice hiše in vrtove ropajo zato, ker potrebujejo hrano," je povedal Robithotul Huda iz indonezijskega združenja za reševanje živali. "Njihovi naravni habitati so bili spremenjeni v komercialne namene."

"Frače, pištole za paintball in petarde opice sicer prestrašijo, ampak gre za inteligentna bitja, ki se hitro naučijo razbrati taktike. Če bodo ljudje uporabili fračo, bodo morali naslednjič poseči po nečem drugem," je povedal Huda, ki je ob tem poudaril, da je pobijanje opic nesprejemljivo.

M. Z.