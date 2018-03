Tony Soprano kot kratkohlačnik? Prihaja film z dogajanjem pred časom iz serije

Dogajanje postavljeno v Newark leta 1967

11. marec 2018 ob 13:57

Sopranovi, HBO-jeva serija, ki je na prelomu tisočletja med drugim pokazala, da so tudi mafijci ljudje z vsakodnevnimi težavami in je stalnica lestvic najboljših televizijskih serij, bodo zdaj zaživeli še kot film, vendar se dogajanje ne bo nadaljevalo tam, kjer se je serija končala, četudi je imela tako rekoč odprt konec.

Sopranove so snemali med letoma 1999 in 2007, obveljali pa so za napeto študijo zapletenih družinskih vrednot, ki je postregla s celo vrsto izvrstnih igralcev z Jamesom Gandolfinijem in Edie Falco na čelu. Serija s šestimi sezonami je med drugim osvojila kar 21 nagrad emmy.

Smrt Jamesa Gandolfinjia in Franka Vincenta

Leta 2013 je privržence serije pretresla novica o smrti Gandolfinija, ki je pri le 51 letih umrl zaradi srčnega napada. S svojim nepozabnim likom Tonyja Soprana, ki ga je mojstrsko upodobil kot mafijskega šefa, ki ga mučijo povsem običajne človeške težave in dileme, si je Gandolfini prislužil številna priznanja.

Lanske jeseni pa je umrl tudi Frank Vincent, ki je upodabljal Phila Leotarda, ki se je po spletu dogodkov zavihtel na čelo družine Lupertazzi. Poleg omenjene trojice so v seriji v osrednjih vlogah igrali še Steven Van Zandt, Jamie‑Lynn Sigler, Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Dominic Chianese, Steve Schirripa in Tony Sirico.

Dogajanje, vezano na resnične dogodke

Po navedbah tujih medijev naj bi se snemanja filma lotil David Chase, ki je tudi ustvaril serijo Sopranovi. Kot omenjeno v uvodu, pa dogajanje v filmu ne bo nadaljevalo odprtega konca serije, kjer je obviselo v zraku, ali je Tony ubit ali ne, saj se je kamera v zadnjem trenutku usmerila drugam. Film bo torej prinesel predhodno dogajanje (ang. prequel) serije, saj bo postavljen v Newark leta 1967, natančneje v čas tamkajšnjih petdnevnih medrasnih nemirov.

Po poročanju Associated Pressa je produkcijska hiša New Line Cinema podjetja Warner Bros. Pictures odkupila scenarij od Chasea in Lawrencea Konnerja, sicer znanega med drugim kot scenarista filma Nasmeh Mone Lize ali pa Planeta opic iz leta 2001, ki je sodeloval tudi pri pisanju nekaterih epizod Sopranovih.

Delovni naslov filma je za zdaj Mnogi svetniki Newarka (ang. The Many Saints of Newark), dogajanje pa se navezuje na torej resnične nemire, ki so izbruhnili po tem, ko je policija pretepla temnopoltega taksista Johna Smitha. Neredi so se razplamteli do te mere, da je bil ubit en policist, oblasti pa so v Newark napotile nacionalno gardo, in sicer s poveljem, da naj po potrebi uporabi orožje.

Chase in Konnerjev sta v svojem scenariju družino Soprano vpletla v to resnično dramo. Uradna najava filma za zdaj napoveduje, da je dogajanje "postavljeno v čas, ko so si bili Afroameričani in Italijani iz Newarka nenehno v laseh, in ko so bili odnosi med mafijci vsake skupine še posebno smrtonosni".

V filmu tudi nekateri drugi liki iz serije

Ob upoštevanju, da je serija navajala, da je bil Tony Soprano rojen leta 1959, pridemo do sklepa, da bi bil med neredi v Newarku še kratkohlačnik. Studio naj bi obljubil, da bodo v film vključeni številni poznani liki iz serije, vendar niso razkrili, kateri bi naj to bili.

Chase, ki bo tudi med producenti filma, ne bo prevzel režije, bo pa po poročanju New York Timesa sodeloval pri izbiri režiserja. Glede na to, da redko režira lastne projekte - režiral je na primer zgolj dve epizodi Sopranovih -, to niti ni kako večje presenečenje. Ob tem velja omeniti, da je bil prvi film, ki ga je režiral, bil Not Fade Away iz leta 2012, v katerem je igral prav Gandolfini.

"David [Chase] je mojstrski pripovedovalec, tako da smo skupaj s kolegi iz HBO-ja navdušeni nad tem, da se je odločil v celovečernem filmu obuditi in razširiti univerzum Sopranovih," je v izjavi za Deadline zapisal predsednik skupine Warner Bros. Pictures Toby Emmerich. Za zdaj je znano še, da bo izvršna producentka filma Nicole Lambert. Pravzaprav pa je Chase že lani za Entertainment Weekly dejal: "Ne zamišljam si, da bi se serija kdaj koli vrnila, razen morda kot predhodno dogajane."

