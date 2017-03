Tori Spelling petič mama, prišel je Beau Dean

Tokratna nosečnost manj dramatična kot prejšnja

3. marec 2017 ob 11:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Tori Spelling je pri 43 še petič postala mama, z možem Deanom McDermottom sta dobila sina, ki sta ga poimenovala Beau Dean.

Resničnostna zvezdnica in nekdanja članica zasedbe serije Beverly Hills, katere producent je bil njen zdaj pokojni oče, hollywoodski mogotec Aaron Spelling, je novico objavila kje drugje kot na Twitterju, kjer je fotografiji dojenčkove ročice pripisala: "Z navdušenjem oznanjava rojstvo najnovejšega člana družine McDermott! Naj vsi skupaj izrečemo dobrodošlico Beauju Deanu McDermottu."

People poroča, da se je Beau Dean rodil v popoldanskih urah v četrtek, dokopali so se tudi do njegovih mer: 2,6 kilograma in 47 centimetrov. "Noro sva zaljubljena v dojenčka Beauja. Pravi blagoslov je, njegova brata in sestri so presrečni, da so ga spoznali. Zelo hvaležna sva za veliko, lepo in zdravo družino," sta starša povedala za omenjeni tabloid.

"Čudežna" nosečnost

Tori in Dean, ki sta - z nekaj hudimi pretresi, ki sta jih v svojem resničnostnem šovu razkrila tudi pred kameri - par deset let, imata skupaj devetinpolletnega Liama, leto mlajšo Stello, petletno Hattie in štiriinpolletnega Finna. 50-letni McDermott ima iz prejšnjega zakona še 18-letnega sina Jacka.

Kot sta zakonca v pogovoru za People povedala lansko jesen, je bila Torijina nosečnost popolno presenečenje, a sta jo sprejela odprtih rok, ker sta si vedno želela veliko družino. Sta si pa oddahnila, ko sta izvedela, da tokrat ne bo težav s predležečo posteljico, zdravstvenim zapletom, ki je ogrozil njeno predzadnjo nosečnost s Finnom.

"Bala sem se, da bi bilo lahko v primeru nove nosečnosti moje življenje ogroženo," je povedala Spellingova, njen mož pa je dodal, da so zdravniki povedali, da je pravi čudež, da je Tori po zapletih v prejšnji nosečnosti sploh zanosila, in da je vse v redu.

We are so excited to announce the birth of the newest member of the McDermott family! Please join us in welcoming Beau Dean McDermott. pic.twitter.com/xPCK25cBHV — Tori Spelling (@Tori_Spelling) March 3, 2017

