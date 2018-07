Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Na koncu potresemo z nasekljanim drobnjakom. Dodaj v

Tortelini z gobami in pršutom

Potrebujemo 50 dag gob ostrigarjev

4. julij 2018 ob 09:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: : 40 dag tortelinov, 50 dag gob ostrigarjev, 10 dag kuhanega pršuta, 2 čebuli, olivno olje, 2 dl smetane za kuhanje, pol šopka drobnjaka, sol, poper.

Ostrigarje očistimo in narežemo. Kuhan pršut narežemo na trakove, čebulo olupimo in narežemo na debelejša kolesca.

Na dveh žlicah olja popražimo narezan kuhan pršut. Nato ga vzamemo iz kozice in na isti maščobi popražimo čebulo.

Dodamo ostrigarje in pražimo pet minut. Solimo, popramo in prilijemo smetano. Kratko pokuhamo, odstavimo in vmešamo kuhan pršut. Torteline skuhamo v osoljenem kropu, jih odcedimo in zmešamo z omako. Potresemo z nasekljanim drobnjakom.