Toyota hilux 2,4 D-4D avt.: več kot delovni stroj

Test nove generacije

13. april 2018 ob 15:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Eni si jih zgolj želijo, eni se jih bojijo, kdor pa si ga kupi, verjetno z njim dobro shaja. Vsak dan. In ne samo v Namibiji, Keniji, sredi Avstralije ali na vrhu Tibeta. Tudi ne samo v Iraku, Afganistanu ali Siriji in drugih državah z vojsko na vsakem koraku. Celo tu v Evropi, kjer imamo ceste asfaltirane in kmetijske parcele majhne, so terenski pickupi vse bolj iskana roba.

Seveda je v naših krajih manj tistih, ki takšne sorte avto resnično potrebujejo. Kot recimo službe, gozdarske, elektroinštalacijske, gorske, kupujejo jih gasilci, lovci in kmetje, oni so krivi, da ta vozila pri nas klasificiramo kot lahka gospodarska vozila in jih pod drugačnimi pogoji tudi registriramo.

A v resnici bi verjetno morali pickupe razdeliti v dve kategorije, na tiste za službeno in tiste za domačo rabo, tako kot smo to storili pri družinskih kombijih. Kajti takšen pickup kot je novodobni hilux res ni več samo delovni stroj.

Ob tej izjavi se sicer zdi ironično, da je Toyota ob zadnji prenovi hiluxa izboljšala predvsem s pogledom na Afričane in Avstralce, torej v lastnostih, ki ga delajo še bolj klenega, terensko in tovorno zmogljivega, pridobili smo namreč tudi vsi Slovenci, ki redno obiskujemo trgovine za domače mojstre, vsi, ki imamo doma sadovnjak, velik vrt, kos gozda, ali pa samo majhno delavnico, v kateri obdelujemo les ali pa šraufamo različne stroje. Res je, tiste plohe, vreče gnojila, sadike, ali pa stroje bi res lahko prepeljali tudi na kak drug način, a novi hilux je resnično postal dovolj sprejemljivo udoben, vsakdanje uporaben delovni stroj. Med testiranjem se ni pritoževal niti en član naše petčlanske družine, celo na zadnji klopi je namreč prostora dovolj. In vsakodnevni rabi ustreza tudi vsa tehnika, v kabini je dovolj tiho, motor ves čas deluje brez napora, samodejni menjalnik nežen, poraba z osmimi litri sploh ne pretirana, celo manevriranje in parkiranje takega orjaka ni več nočna mora, kot je bila recimo še pred desetletjem.

Če povzamemo, novi hilux je končno takšen, da se lahko čustvom prepustimo, ne da bi racionalna plat imela dovolj tehtne argumente za ugovarjanje.

Ključni tehnični podatki:

- na testu Toyota Hilux (2.4 D 4WD avt)

Mere:

- dolžina: 5,3 m

- medosna razdalja: 3,1 m

- obračalni krog: 12,8 m

- oddaljenost od tal: 27 cm

- masa: 2125 kg

Pogon:

- 2,4-litrski 4-valjni dizelski motor

- moč: 110 kW

- navor: 400 Nm

- 6-stopenjski samodejni menjalnik

- pogon na vsa štiri kolesa

- pnevmatike: 265/65 R19

- poraba: 8 l/100 km = 9,7 EUR/100km

- posoda za gorivo: 80 l

- doseg: 1000 km

- izpusti CO2: 204 g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 35300 EUR

- stroški finančnega leasinga: 4410 EUR/5 let

- stroški registracije: EUR/5 let (ni podatka, gospodarsko vozilo)

- stroški vzdrževanja: 1988 EUR/5 let

- stroški goriva: 7302 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 790 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 16311 EUR

- stroški skupaj: 585 EUR/mesec

Miha Merljak