Toyota podpira razvoj letečega avtomobila

24. maj 2017 ob 14:05

Tokio - MMC RTV SLO

Pri Toyoti se poigravajo z mislijo o letečem avtomobilu. Japonski velikan je namreč podprl projekt letečega avtomobila zagonskega podjetja Cartivator, s katerim želijo prižgati olimpijski ogenj.

V zadnjih letih smo videli kar nekaj letečih avtomobilov. Nekateri izmed njih so že na voljo, drugi jih še testirajo, tretji so predstavili koncepte revolucionarnih malih letal za navpično vzletanje in pristajanje VTOL, ki bi lahko nadomestila del cestnega prometa v urbanih območjih. Med drugim sta v igro vstopila Airbus in Uber, ki se je za to povezal z ajdovskim Pipistrelom, pred kratkim pa je z videom prvega poleta VTOL letala presenetil nemški Lilium.

Japonci se ne marajo šaliti, zlasti z zadevami, ki so povezane njihovim imenom in finančnim vložkom. Zato si pozornost najbrž zasluži tudi skydrive, projekt zagonskega podjetja Cartivator, ki ga je Toyota podprla z vložkom 350 tisoč ameriških dolarjev. Cartivator si je med drugim zamislil, da bo z letečim vozilom, ki je še v konceptni fazi, leta 2020 v Tokiu prižgal olimpijski ogenj.

S Toyotinim znanjem

Pri projektu sodeluje tudi 15 Toyotinih inženirjev, prvi polet pa naj bi izvedli konec leta 2018. Kot nekateri drugi leteči avtomobili, ki so v bistvu veliki brezpilotniki, je tudi skydrive opremljen s štirimi rotorji, ki omogočajo navpično vzletanje in pristajanje. Napredno vozilo naj bi dosegalo potovalno hitrost 100 kilometrov na uro in najvišjo hitrost 150 kilometrov na uro.

S prižigom olimpijskega ognja v Tokiu želijo vzbuditi čim več pozornosti, dolgoročni načrti pa vključujejo serijsko proizvodnjo. Zato, da bi videli, ali jim bo to res uspelo, pa bo treba počakati še nekaj let.

Martin Macarol