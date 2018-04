Toyota prius plug-in - skrajna oblika hibrida

Poudarki Različica plug-in omogoča 50 km vožnje na elektriko

Avtomobil je še bolj nastopaško oblikovan, a v nasprotju s svojimi karoserijskimi tekmeci pa ta petvratni kupe noče biti športen. Foto: David Šavli Prius plug-in nam omogoča, da prevozimo realnih 50 kilometrov zgolj v električnem načinu, zgolj na baterijski pogon, povsem brez pitja kapljic bencina. Foto: David Šavli

Toyota končno žanje sadove svoje četrtstoletne dejavnosti, hibridi so namreč zdaj postali mainstream avtomobili, njihova prodaja celo prehiteva Toyotine prodajne načrte. Seveda k temu veliko pripomore vsesplošno odrekanje dizelskim motorjem in Toyota je v tem boju proti dizlom med tistimi glavnimi, ki svojo glavo nosijo na tnalu, v Italiji je recimo dizle že kar nehala prodajati.

In hibridi so tip pogona, ki so pri največji znamki na Japonskem alternativa dizlom številka ena - ker ponujajo čistejši bencinski izpuh, predvsem pa varčno porabo, ki je večinoma nižja kot pri dizlih. V ta namen prius med vožnjo čisto vsak z inercijo pridobljen džul kinetične energije shrani v svojo baterijo. Zato, da z njo oskrbuje elektromotor, ki nato med pospeševanjem pomaga bencinskemu motorju, da ta deluje z minimalnim naporom in tako porablja samo nujno potreben minimum bencina.

Ta koncept je skupen vsem hibridom, tudi yarisu, aurisu in RAV-u, prius pa je skrajna oblika Toyotinega hibrida. Poleg varčnejšega pogonskega sklopa je namreč tudi oblikovan po skrajnih načelih varčne vožnje. Avtomobil je vzorno aerodinamičen, ekstremno je nizek, vozi čisto pri tleh in na splošno je oblikovan kot kapljica.

Še skrajnejša različica priusa pa je prius plug-in. Avtomobil je še bolj nastopaško oblikovan, a v nasprotju s svojimi karoserijskimi tekmeci ta petvratni kupe noče biti športen. Ta oblika je celo tako drzna, da pravzaprav zasenči ključno bistvo plug-ina. To je možnost, da 50 realnih kilometrov odpeljemo zgolj v električnem načinu, zgolj na baterijski pogon, povsem brez pitja kapljic bencina. Zadeva je seveda idealna za primestni in mestni komjuting, tudi v Sloveniji bi tak pogon moral najti zares veliko število kupcev. A naj se sliši to še tako mikavno, bo številnim prtljažnik premajhen, štirje sedeži pa tudi neprimerni za marsikatere dolge noge. Prius, naj bo klasičen ali pa priključni hibrid, bo zato k tistim milijonom voznikov hibridov zagotovo vključil več bodočih kupcev hibridnega RAV-a, sam po sebi pa bo ostal orodje taksistov in vseh, ki radi pokažejo svojo ekousmerjenost.

Ključni tehnični podatki:



- na testu Toyota Prius plug-in hybrid, 1.8

Mere:

- dolžina: 4,6 m

- medosna razdalja: 2,7 m

- obračalni krog: 10,2 m

- oddaljenost od tal: 12 cm

- koeficient zračnega upora: 0,25

- prtljažnik: 359 l

- masa: 1.615 kg

Pogon:

- 1,8-litrski 4-valjni bencinski motor

- moč: 90 kW + 53 kW

- navor: 142 Nm + 163 kW

- brezstopenjski samodejni menjalnik

- pogon na prednji kolesi

- pnevmatike: 195/65 R15

- poraba: 3,3 l/100 km = 4 EUR/100km

- posoda za gorivo: 43 l

- doseg: 1.303 km

- izpusti CO2: 22 g/km

Stroški pri 15.000 km in petletni uporabi:

- nakupna cena: 40.650 EUR

- stroški finančnega lizinga: 5.023 EUR/5 let

- stroški registracije: 6.402 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 1.145 EUR/5 let

- stroški goriva: 3.012 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 365 EUR

- vrednosti po petih letih po Eurotaxu: 18501EUR

- stroški skupaj: 640 EUR/mesec

Miha Merljak