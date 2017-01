Toyota z večjo prostornino do večje učinkovitosti

Nov bencinski motor

26. januar 2017 ob 09:38

Tokio - MMC RTV SLO

Toyota še pred uveljavitvijo emisijskega standarda Euro 6c ter novega homologacijskega cikla RDE (Real Driving Emission) za model yaris uvaja nov 1,5-litrski bencinski motor, ki bo nadomestil sedanjega 1,33-litrskega. Ta poleg boljših zmogljivosti prinaša tudi 12-odstotno zmanjšanje porabe.

Kot smo poročali pred časom tukaj, se proizvajalci že vneto pripravljajo na uvedbo novega meritvenega cikla, ki ne bo več potekal v laboratorijskih pogojih, temveč bo upošteval bolj realne razmere. Izkazalo se je namreč, da veliko motorjev, ki so nastali v obdobju intenzivnega zmanjševanja delovne prostornine, v praksi porabi veliko več goriva, izpusti pa tudi za nekajkrat presegajo tovarniško navedene.

Prilagajanje gre predvsem v smeri ponovnega povečevanja prostornine, česar se je poslužila tudi Toyota pri snovanju novega bencinskega motorja za model yaris. Nov bencinski štirivaljnik z 1,5 litra prostornine razvije 81 kilovatov (111 KM) in 136 Nm največjega navora pri 4.400 vrtljajih na minuto, pri čemer je 118 Nm na voljo že pri 2.000 vrtljajih. Yaris z novim motorjem do stotice potrebuje osem desetink sekunde manj kot 1,33-litrskim strojem, predvsem pa se je čas, ki potreben za pospešek z 80 na 120 kilometrov na uro zmanjšal z 18,8 na 17,6 sekunde, kar zagotavlja varnejša prehitevanja.

Kot pri hibridih

Za doseganje zahtev standarda Euro 6c in novega meritvenega cikla RDE so pri Toyoti uporabili bogate izkušnje iz razvoja hibridnih sklopov. Zahvaljujoč kompresijskemu razmerju 13,5 : 1, uporabi ventila EGR za izpušne pline ter električnemu krmiljenju ventilov, ki po potrebi omogoča prehod z cikla Otto v Atkinsonov cikel.

Sistem z oznako VVT-iE omogoča optimizacijo porabe in izpustov v normalnih razmerah ter ne vpliva na zmogljivosti, ko od motorja zahtevamo več moči. Za večjo učinkovitost ob avtocestnih hitrostih pa so Toyotini inženirji zasnovali sistem vodnega hlajenja izpušnega kolektorja, s čimer se zmanjšujejo poraba goriva in izpusti.

Borut Fakin