Tožba proti iluzionistu Copperfieldu – na sodišču razkrili znameniti trik

Padec med "izginotjem"

14. april 2018 ob 09:23

Las Vegas - MMC RTV SLO

Na sodišču je bilo razkrito ozadje iluzionističnega trika, s katerim David Copperfield že leta navdušuje množice. Na enem izmed njegovih spektaklov se je namreč poškodoval britanski turist, ki je bil za izvedbo trika naključno izbran iz množice.

Turist Gavin Cox si je Copperfieldovo predstavo v lasvegaškem hotelu MGM Grand ogledal leta 2013. Svetovno znani iluzionist je 58-letnega Britanca izbral za izvedbo svoje zadnje točke večera, v kateri poskrbi, da naključno izbrani obiskovalec "izgine" z odra in nekaj trenutkov zatem pred gledalce stopi skozi vrata na drugi strani dvorane.

Britančevi odvetniki so na prvem dnevu sodne obravnave razkrili, kako je Cox iz svojega sedeža prišel na oder, pred občinstvom "izginil" in nato po skrivnem hodniku hitel na drugo stran dvorane. Hodnik ga je pripeljal k vratom, skozi katera bi moral ponovno stopiti pred gledalce, a takrat naj bi mu spodrsnilo, zaradi česar je padel, se udaril v glavo in pri tem utrpel poškodbo možganov.

Coxov odvetnik Benedict Morelli je med sodnim procesom natančno opisal pot, ki jo naključno izbrani obiskovalci prehodijo med trikom, znanim pod imenom Trinajst (Thirteen). Pri tem je odvetnik dodal, da je bilo izvajanje trika "nesreča, ki je čakala, da se zgodi" in da je bila izvedba "očitno nevarna". Poudaril je, da njegov klient nikoli ni bil posvarjen o tem, da se lahko med sodelovanjem pri triku poškoduje. "Ravno obratno, on in verjetno vsi ostali udeleženci, ki so kdaj sodelovali pri tej iluziji, so bili prepričani, da je za varnost poskrbljeno," je povedal Morelli.

Ob tem je odvetnik poudaril, da občinstvo ne vidi kaosa, ki se med izvajanjem trikov dogaja v zaodrju. Po njegovih besedah se je Cox poškodoval zaradi spleta okoliščin, med katere je naštel zatemnjenost hodnika, nepoznavanje poti, nepričakovan nagib tal in prah, ki se je na hodniku nahajal zaradi nedavnih gradbenih del.

Malo pred tem isto pot opravil tudi Copperfield

Zagovornik MGM Grand hotela in Davida Copperfielda Jerry Popovich je sodišču ponudil drugačno razlago. "Gospodu Coxu ni zdrsnilo, spotaknil se je," je povedal Popovich. Pojasnil je, da se je nesreča zgodila slabih sedem metrov od točke, na kateri bi moral Cox ponovno vstopiti v dvorano, in da je naklon na tistem delu hodnika minimalen.

Isto pot naj bi 10 minut pred Coxom opravil tudi sam Copperfield med izvajanjem nekega drugega trika. Ob tem je zagovornik zatrdil, da bi slavni iluzionist o kakršnihkoli nevarnostih, ki bi jih zaznal na skrivnem hodniku, nemudoma obvestil svojo ekipo.

Cox v svoji tožbi, ki jo je vložil že leta 2014, trdi, da je za zdravstveno oskrbo po poškodbi in kasnejše odpravljanje zdravstvenih težav zapravil več kot 400 tisoč dolarjev. Med obravnavo je bila v sodni dvorani prisotna tudi Coxova družina, prav tako pa se je procesa udeležil David Copperfield.

M. Z.