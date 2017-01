Tožba proti Robbieju Williamsu in njegovi ženi umaknjena

Vložil jo je nekdanji osebni asistent

26. januar 2017 ob 11:15

London - MMC RTV SLO

Nekdanji osebni asistent je proti glasbeniku Robbieju Williamsu in njegovi ženi Aydi Field vložil tožbo zaradi spolnega nadlegovanja, ki pa je bila tik pred začetkom obravnave umaknjena.

Gilles De Bonfilhs je vložil tožbo, saj naj bi ga glasbenikova žena večkrat spolno nadlegovala. Zapisal je tudi, da je bil žrtev diskriminacije, kršitve pogodbe in prevare.

De Bonfilhs, ki je z znanim parom sodeloval od oktobra 2014 do januarja 2015, je v tožbi trdil, da se je Ayda Field pred njim pogosto sprehajala popolnoma brez oblačil, ga spraševala intimna vprašanja o njegovem spolnem življenju in ga obveščala o svojem.

Obravnava tožbe bi se morala 16. februarja začeti pred losangeleškim vrhovnim sodiščem, a so predstavniki sodišča sporočili, da je De Bonfilhs tožbo zadnji trenutek umaknil. Njegov odvetnik Yitz Weiss na vprašanja, ali so se dogovorili za poravnavo, ni želel komentirati, je pa zdaj primer dokončno zaprt in ponovna obravnava na sodišču nikoli več ne bo mogoča.

Williams in Field sta obtožbe označila za popolne laži ter vložila pritožbo za vdor v zasebnost. Prav tako sta dodala, da je bil De Bonfilhs odpuščen zaradi nekorektnega opravljanja svojega dela in številnih primerov neprimernega vedenja.

P. B.