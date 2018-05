Tragičen konec ribiča iz serije Smrtonosni ulov

Zakleta Discoveryjeva serija?

30. maj 2018 ob 21:12

Astoria - MMC RTV SLO

Ladijskega kapitana Blaka Painterja, ki je zaslovel v Discoveryjevi dokumentarni seriji Smrtonosni ulov (Deadliest Catch), so našli mrtvega v njegovem domu v Oregonu.

Truplo 38-letnika, ki je bil za časa snemanja serije med letoma 2006 in 2007 kapitan ribiške ladje F/V Maverick, je našla policija, potem ko jo je poklical zaskrbljeni Painterjev prijatelj, ki ga že nekaj dni ni mogel priklicati na telefon.

Policija uradni vzrok smrti še ugotavlja in testira vrsto substanc, ki so jih našli v Painterjevem stanovanju. Sumijo pa, da je šlo za prevelik odmerek.

Painterja so sicer januarja aretirali, potem ko naj bi ga policist videl med kajenjem heroina med vožnjo. Painterja so ovadili zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc, nezakonitega posedovanja heroina in lahkomiselnega upravljanja vozila.



Monotono delo, odlična plača

Painter, drugi rod ribičev iz Astorie in izkušeni ribič na rakovice, ki se je s tem ukvarjal od tretjega leta starosti, se je v Smrtonosnem ulovu prvič pojavil v drugi sezoni, nato pa se odločil, da serijo po nekaj epizodah tretje sezone zapusti.

Večkrat je odkrito spregovoril o mešanih občutkih do svoje kariere, vključno z vrsto poškodb, ki jih je utrpel med ribolovom v skrajnih razmerah severnega Pacifika.

"Kar groza me je, ko pomislim na začetek sezone ribolova s parangalom, preprosto zato, ker je tako zelo ponavljajoče se delo," je povedal v intervjuju za Seattle Weekly leta 2013. Je pa ob tem priznal, da ko je sezona lova dobra, se da hitro zaslužiti. "Ni neobičajno, da zaslužiš tudi po tisočaka na dan."

Številne smrti

Smrtonosni ulov se za njene protagoniste sicer zdi precej zakleta serija. Tony Lara (50) je umrl leta 2015 za posledicami srčnega napada, za Phila Harrisa (54) pa je bila leta 2010 usodna kap. 33-letni Justin Tennison je po drugi strani umrl, še preden bi moral leta 2011 nastopiti v seriji.

Ravno prejšnji teden pa je še en nekdanji kapitan iz serije, 52-letni Sig Hansen, na sodišču priznal krivdo okajenega napada na voznika Uberja.

Discovery trenutno predvaja 14. sezono Smrtonosnega ulova, izjemno priljubljene resničnostne dokumentarne serije o ribičih, ki na Aljaski v sila neprijaznih razmerah lovijo rakovice. Šlo naj bi za enega najsmrtonosnejših poklicev na svetu, saj so posadke na krovih ladij nenehno izpostavljene precejšnji verjetnosti poškodbe ali smrti. Gre za izjemno tvegano delo v enem najbolj krutih okolij sveta, ki ne dopušča niti najmanjšega prostora za napake.

Serija je prejela 16 emmyjev.

