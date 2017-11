Tragičen konec zvezdnika Veronice Mars

Kariera v zadnjih letih precej zastala

4. november 2017 ob 11:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pri komaj 34 letih je umrl Brad Bufanda, igralec, najbolj znan po vlogah v serijah Veronica Mars in Malcolm v sredini. Njegova predstavnica za medije je potrdila, da je šlo za samomor.

Na igralčevo truplo je ponoči na pločniku v Los Angelesu naletel neki brezdomec. Kot poroča TMZ, je imel Bufanda pri sebi poslovilno pismo, v katerem je zapisal imeni svojih staršev in se zahvalil ljudem, ki so mu bili najbližji.

V Kaliforniji rojeni Bufanda, sicer v srednji šoli obetaven košarkar, je bil nekdanji otroški igralec, ki je prvo vlogo dobil pri desetih letih in med drugim zaigral v serijah Roseanne, Na kraju zločina: Miami, Boston Public in Days of our Lives. Še najbolj znan je bil po vlogi Felixa Toombsa v prvih dveh sezonah serije Veronice Mars (2004-2006), v kateri je glavno vlogo igrala Kristen Bell.

Iz menedžerske družbe, ki je Bufanda zastopala, so sporočili, da so pretreseni. "Popolnoma smo sesuti, saj je bil Brad izjemno nadarjen mlad igralec in čudovit, skrbeč človek," je povedala Bufandova zastopnica Kirsten Solem. "Oživljal je svojo kariero, saj je ravno posnel dva filma, njegova smrt pa nas je šokirala in globoko užalostila. Družina v tem težkem času prosi za zasebnost," je dejala in zatrdila, da Bufanda ni imel nobenih težav s substancami, prav tako ni kazal znakov depresije.

Rob Thomas, ustvarjalec Veronice Mars, pa: "Strt sem zaradi novice o smrti Brada Bufande. Pri Veronici Mars je odlično delal. Iskreno sožalje družini."

Razočaran nad Hollywoodom

Bufand, čigar kariera je po vlogi v seriji Co-Ed Confidential (2008-2010) praktično povsem zastala, v zadnjih letih ni skrival, da ga neuspeh v Hollywoodu močno teži. Tako je leta 2012 objavil fotografijo svojega shiranega torza in ob njej zapisal "Prelep za Hollywood". "In še bolj bom shujšal ... kot (Christian Bale v filmu) Machinist ... Rad bi igral rakavega pacienta ali kaj podobnega, da bi lahko navezal stike z družinami, ki se spopadajo z zdravstvenimi težavami kot moja družina."

Istega leta je razočarani igralec na družbenih omrežjih objavil tudi fotografije čekov z nadomestili za svoje pretekle vloge, vključno enega za 1,62 dolarja in enega za 38,91 dolarja. "Jeb** Hollywood," je pripisal.

A po tem, ko je v sedmih letih posnel le dva manjša filma, se je v zadnjih mesecih zdelo, da Bufandova kariera okreva, saj je ravno dokončal snemanje komedije Garlic & Gunpowder in bil sredi snemanja romantične komedije Stan the Man.

K. S.