Tragična nesreča pred nastopom skupine Green Day

Akrobat je padel 30 metrov v globino

9. julij 2017 ob 12:34

Madrid - MMC RTV SLO

Pred madridskim nastopom skupine Green Day se je pri izvajanju akrobatske točke smrtno ponesrečil umetnik Pedro Aunión Monroy. Festival se je kljub temu nadaljeval.

V Madridu je ta konec tedna potekal festival Mad Cool. Glavno ime petkovega večera je bila skupina Green Day, pred njihovim koncertom pa se je zgodila tragična nesreča, ki se je končala s smrtnim izidom.

Akrobat Pedro Aunión Monroy je med izvajanjem točke padel iz 30 metrov dvignjene kocke. Reševalci so bili pri njem takoj za tem, a je Monroy zaradi hudih poškodb kmalu umrl. Star je bil 42 let.

Po krajšem premoru je, kot je bilo v planu, na glavnem odru nastopila skupina Green Day. O smrti akrobata naj bi bili obveščeni šele po koncertu. "Ko smo prišli s festivlskega odra, smo bili seznanjeni s tragično novico", je skupina zapisala na Twitter. Akrobatovi družini so izrazili sožalje.

Po poročanju Tako Green Day kot organizatorji festivala Mad Cool so bili po dogodku deležni kritik, ker so festival nadaljevali tako hitro po nesreči, ki se je zgodila pred očmi več deset tisoč ljudi.

"Festival Mad Cool obžaluje grozovito nesrečo, ki se je plesalcu v zraku pripetila v drugem dnevu festivala. Zaradi varnostnih razlogov, smo se odločili, da se festival nadaljuje po programu," so javnosti sporočili organizatorji. Družini preminulega so izrekli globoko sožalje in dodali, da bodo spomin na umetnika počasitli tudi med festivalom naslednji dan.

Na festivalu so poleg Green Daya nastopila še druga zveneča imena iz sveta glasbe, med njimi tudi Foo Fighters, Kings of Leon, The Lumineers, Alt-J in Rancid.

M. Z.