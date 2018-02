Tretja generacija Kiine uspešnice

Kia ceed

17. februar 2018 ob 11:36

München - MMC RTV SLO

Kia je razkrila tretjo generacijo modela ceed, ki se predstavlja s spremenjenim imenom in novo podobo.

Korejci zelo radi poudarjajo, da so nekateri njihovi avtomobili, zlasti tisti, ki so prvenstveno namenjeni evropskemu trgu, oblikovani in zasnovani v Evropi. To velja tudi za novi ceed, ki so ga zasnovali in oblikovali v Kiinem centru v Frankfurtu, nastajal pa bo na Slovaškem.

V primerjavi s predhodnikom so mu namenili malce bolj oglate in čiste linije ter ga mersko le minimalno spremenili. Medosna razdalja je z 2,65 metra enaka kot pri predhodniku, medtem, ko je sprednji previs dva centimetra krajši, zadnji pa dva centimetra daljši. Ob tem je avtomobil za nekaj milimetrov širši in nižji od modela, ki smo ga poznali do zdaj. Njegov prtljažnik je malce zrasel in v osnovni postavitvi namesto 380 meri 395 litrov.

Ponudba motorjev šteje tri bencinske in dve dizelski različici. Najmanj zahtevni se bodo lahko odločili za 1,4-litrski atmosferski štirivaljnik s 74 kilovati (100 KM), bolj zahtevni bodo lahko izbrali litrski prisilno polnjeni trivaljnik z 88 kilovati (120 KM), tisti, ki želijo nekaj več, pa za 1,4-litrski turbobencinski štirivaljnik, ki zmore 103 kilovate (140 KM). Dizelsko ponudbo bo sestavljal prav tako prisilno polnjeni štirivaljnik v različicah s 85 ali 100 kilovati (115 ali 136 KM). Vsi motorji bodo serijsko povezani z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, pri najmočnejšem bencinskem in pri obeh dizelskih različicah pa bo na izbiro tudi sedemstopenjski dvosklopčni menjalnik. Prihodnje leto bo ponudbo dopolnil blagi hibrid z 48-voltnim električnim omrežjem.

Tudi polavtonomna vožnja

Novi ceed bo ponujal tudi širok nabor varnostnih in asistenčnih sistemov. Med drugim bo zanj prvič na voljo sistem za polavtonomno vožnjo Lane Follow Assist (LFA), ki samodejno vzdržuje vozilo znotraj voznega pasu. Omeniti pa velja tudi prilagodljivi tempomat s samodejnim zaviranjem do popolne zaustavitve ter ponovnim speljevanjem ter sistem za opozarjanje na prečni promet za vozilom.

Manjšo spremembo je doživelo tudi njegovo ime, ki se ne napiše več cee'd, temveč preprosto ceed. Pred velikim občinstvom bo prvič nastopil 6. marca na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Martin Macarol