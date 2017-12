Tretje dejanje za prvo kupejevsko limuzino na svetu

Mercedes-benz razreda CLS

2. december 2017 ob 01:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ustanovitelj razreda kupejevskih limuzin se vrača s tretjo generacijo. Znebil se je nepotrebnih robov in dobil nove vrstne šestvaljnike ter blagi hibridni sklop.

Mercedes je pred 13 leti z razredom CLS ustvaril razred kupejevskih limuzin ali štirivratnih kupejev, če vam je ljubše. Čeprav gre v obeh primerih za skovanko, ki vznemirja avtomobilske puriste, saj je beseda kupe lahko povezana z avtomobil, ki imajo le dvoje vrat, je ta mercedes osvojil vse, ki se jim limuzine ne zdijo dovolj privlačne, kupeji pa ne dovolj uporabni.

Druga generacija je v primerjavi s prvo morda izgubila nekaj dramatičnosti, tretja pa ponovno prihaja z zelo močnim čustvenim nabojem. Odkar je krmilo oddelka zunanjega oblikovanja pri Mercedesu prevzel Robert Lešnik, njihove modele odlikujejo gladke linije, ki ne poudarjajo robov, temveč površine med njimi.

Zato se je tudi novi CLS znebil nepotrebnih robov in dobil nekaj zelo dinamičnih potez, med drugim masko v slogu modela AMG GT, ter agresiven odbijač, ki spominja še na kakšen drug model z oznako AMG.

Malce manj originalna je notranjost, ki bolj kot kadarkoli prej spominja na druge hišne modele, zlasti na kupe razreda E. Najbolj oazen element predstavljata 31.2-centimetrska (12,3-palčna) zaslona, ki se skrivata pod enotno stekleno površino, tu pa so tudi okrogle prezračevalne šobe z vzorcem turbine. Posebno vlogo ima tudi ambientalna osvetlitev v 64, ki se med drugim prilagaja glede na temperaturo v kabini.

Ena od posebnosti, so sedeži, ki so oblikovani posebej za ta model. Zadnja klop, ki je uradno namenjena trem potnikom, zaradi oblike na pogled privilegira potnika levo in desno, za doplačilo pa je lahko deljiva v razmerju 40:20:40, kar omogoča dodatnii izkoristek 520-litrskega prtljažnika.

Z vrstnimi šestvaljniki

V motorni ponudbi bosta bodo sprva na voljo en bencinski in dva dizelska šestvaljna agregata. Vstopno izbiro bo predstavljal model z oznako CLS 350 d 4matic, ki ga poganja trilitrski šestvaljnik z 210 kilovati (286 KM) in 600 Nm navora, nad njim pa bomo našli model CLS 400 d 4matic, z enakim motorjem, iz katerega pa so iztisnili 250 kilovatov in 700 Nm navora. Edini bencinski model ob začetku prodaje bo CLS 450 4matic s trilitrskim šestvaljnikom v kombinaciji z električnim sklopom z 48-voltnim omrežjem. Bencinski motor zmore 270 kilovatov (367 KM), električni sklop pa mu zagotavlja še dodatnih 16 kilovatov (22 KM) za pomoč pri pospeševanju ter za električna križarjenja.

Novi CLS bo serijsko opremljen z žarometi LED high performance, za doplačilo pa bodo na voljo prilagodljivi matrični žarometi multibeam LED. Serijsko bo vgrajeno mehansko vzmetenje, medtem ko bo za zračno treba doplačati.

Prvo leto bo na voljo tudi posebna, bogato opremljena serija Edtiion 1, ki med drugim prinaša estetske dodatke AMG line, žaromete lultibeam LED in usnjeno oblazinjenje nappa.

Martin Macarol