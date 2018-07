Tretji NBA naslov, tretji otrok – uspešno leto Stepha Curryja

NBA-jevski zvezdnik dobil sina

5. julij 2018 ob 17:12

Oakland - MMC RTV SLO

Košarkarski zvezdnik Stephen Curry in njegova žena Ayesha sta se razveselila rojstva tretjega otroka. Po dveh deklicah sta tokrat povila sina.

Manj kot mesec dni po osvojitvi tretjega naslova prvaka lige NBA je Stephen Curry še tretjič postal oče. Novico je s svojimi sledilci delil na družabnem omrežju Instagram, kamor je objavil fotografijo sina, ki sta ga z ženo Ayesho poimenovala Canon W. Jack.

"Moje srce je polno ... Pridružil se nam je bolj zgodaj, kot smo pričakovali, in ne bi mogli biti bolj navdušeni in hvaležni. Družina petih," je zapisala Ayesha, ki je objavila fotografijo, na kateri starejši sestri, 6-letna Riley in 3-letna Ryan, pestujeta svojega novorojenega bratca.

Par je februarja, ko je bila Ayesha noseča štiri mesece in pol, gostoval v znani pogovorni oddaji Ellen DeGeneres. Steph in Ayesha sta takrat povedala, da sta se odločila, da pred rojstvom nočeta izvedeti spola pričakovanega otroka. Ellen je takrat v šali napovedovala, da se jima bo gotovo rodil sin, kar se je nato tudi uresničilo.

M. Z.