Tri gore: Po navdih med slovenske vršace

Izdelki za ljubitelje narave in gora

2. februar 2017 ob 06:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

V poplavi spominkov in drugih izdelkov, povezanih s Slovenijo, še pred dvema letoma ni bilo nobenega, ki bi dostojno predstavljal Triglav, simbol slovenstva.

Brina Srebre in Jasmina Padar, prva oblikovalka interierja, druga grafična oblikovalka, sta prav toliko časa nazaj dneve preživljali v isti mariborski kavarni in tuhtali, kaj bi lahko počeli, da bi zadovoljili svoje ustvarjalne potrebe in želje, hkrati pa širši javnosti ponudili nekaj zanimivega in še ne videnega. Tako se je rodila ideja za blazino triglav, iz tega pa izšla zamisel za ime njune znamke Tri gore kot tudi logotip: stilizirano obliko Triglava.

Triglav sta si zamislili kot spominek, saj sta ugotovili, da med množico "turističnih" izdelkov manjka ravno Triglav, simbol slovenstva. Še danes je njuna največja prodajna uspešnica prav ta ročno izdelana blazina, sešita iz filca in polnjena s pirinimi luščinami, ki dajejo prijeten občutek masaže, in sivko, ki pomirja in blagodejno vpliva na počutje. Veseli ju, da se ne znajde le v nakupovalnih košaricah turistov, ampak je triglav našel tudi marsikakšen topel slovenski dom.

Po uspehu je triglavu že skoraj za petami beli lonček z napisom "Explore the unseen" (v poskusu prevoda "Raziskuj nevideno, neznano"). Njune skodelice in krožniki iz emajla nastajajo v sodelovanju s tovarno emajlirane posode EMO Novum. "Ker je zanimanje za emajl v zadnjem času v porastu, prav tako pa je človeku prijazen material, ki je nealergen in je primeren za vse tipe kuhališč, obenem pa še izredno odporen, se nama je zdela odlična ideja, da z njim razširiva svojo ponudbo. Tako izpod najinih rok prihajajo najrazličnejši motivi, namenjeni vsem: tako ljubiteljem narave kot ostalim, ki na svoji poti radi spijejo skodelico čaja ali kave," pojasnjujeta.

"Narava naju navdaja z energijo"

Zdi se, da so zadnje čase gore "v trendu", družbena omrežja, predvsem Instagram, so polna utrinkov z zasneženih vršacev. Smo končno odkrili, da je ključ za srečo v vrnitvi v naravo? "Lahko bi tako rekli in lepo je to videti. Da še obstajajo ljudje, ki si kljub hitremu tempu življenja znajo vzeti čas zase in se odpraviti v naravo. V gore, kjer se čas ustavi, kjer nam spokojnost omogoča, da si uredimo svoje misli, se popolnoma odklopimo od vsakodnevnih skrbi in poiščemo svoj notranji mir," razmišljata oblikovalki, ki sta že od nekdaj ljubiteljici gora in pohodništva. "Narava naju navdaja z energijo, tako da kolikor se le da, izkoristiva prosti čas vsaka zase ali skupaj za pobeg v naravo. Blagovna znamka pa zadnje čase skrbi še za to, da so osvojeni tudi kakšni dvotisočaki."

Na najvišjem izmed njih, Triglavu, je bila sicer za zdaj le polovica ekipe – Jasmina. Brino ta naloga še čaka, a se je zelo veseli. "V načrtu je bila že lani, pa je zaradi prenatrpanega urnika pristala na letošnji listi želja," pojasni, delovni proces dvojca pa opiše: "Vsak dan se obvezno začne s kavo. Brez tega enostavno ne gre. Jasmina je zadolžena za ves promocijski material, oglaševanje na družbenih omrežjih in odpošiljanje paketov, medtem ko jaz skrbim, da so blazine sešite, računi poravnani in vsa naročena roba spakirana za nove lastnike. Glede samega ustvarjanja pa je tako: po navadi najprej določiva izdelek, ki bi ga radi naredili, potem vsaka od naju pripravi začetne skice in ideje, skupaj pa se odločiva za najboljšo rešitev."

Kadar ne snujeta novih izdelkov ali se potepata po gorah, se radi udeležita kakšne razstave, sejma ali dobrega koncerta. "Baterije si najraje polniva na oddihih, pa naj bodo to tisti kratki, ko za podaljšan vikend skočiš kam na morje ali v hribe, ali tisti mesec dni trajajoči, kjer na drugem koncu sveta odkrivaš nove stvari, osvajaš nove vrhove in si širiš obzorja." Kot vzornike navajata vse, ki so se podali na samostojno pot ustvarjanja, in jim sporočata, naj kljub padcem in razočaranjem na poti ne obupajo, ampak vztrajajo in verjamejo v svoj uspeh. "Ni vedno vse rožnato, zagotovo pa se izplača verjeti v svoje sanje, jim slediti in za njih trdo delati. Vsak trud je slej ko prej poplačan in ni večjega zadovoljstva, kot je to, da dokažeš sebi in drugim, da zmoreš."

Alenka Klun