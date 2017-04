Tri mesece po porodu se Janet Jackson ločuje od soproga

Z Al Mano poročena pet let

9. april 2017 ob 08:27

London - MMC RTV SLO

Janet Jackson se je razšla s svojim soprogom Wissamom Al Mano le tri mesece po tem, ko se je par razveselil prvega otroka.

Page Six ob tem navaja dva vira blizu para, pri čemer prvi trdi, da je šlo za prijateljski razhod, drugi pa, da se je Jacksonovi zdelo, da je Al Mana med njeno nosečnostjo postal preveč nadzorovalen.

Mail on Sunday poroča, da namerava Janet z otrokom še naprej živeti v Londonu.

50-letna pevka, mlajša sestra pokojnega Michaela Jacksona, se je z 41-letnim, milijardo dolarjev težkim katarskim poslovnežem poročila leta 2012.

Aprila lani je nenadoma za nedoločen čas preložila svojo koncertno turnejo Unbreakable, preden je sporočila, da pričakuje. Sin Eissa se jima je rodil januarja letos.

Spreobrnitev v islam?

Par je svojo zasebnost skrbno varoval in le redko spregovoril o družini. Se je pa pred časom ugibalo, da se je Janet soprogu na ljubo spreobrnila v islam, saj so jo večkrat videli z naglavnim pokrivalom in v bolj zakritih oblačilih.

Za Jacksonovo je to že tretji zakonski brodolom – prvič je leta 1984 kot 18-letnica na skrivaj pobegnila s pevcem Jamesom DeBargeem, a je bil zakon po manj kot letu dni razveljavljen, leta 1991 pa se je poročila z Renéjem Elizondom mlajšim. Ta zakon je trajal devet let.

K. S.