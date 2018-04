Tristana Thompsona zaradi varanja izžvižgali na tekmi NBA

Ko je javnost izvedela, da je NBA-zvezdnik Tristan Thompson prevaral Khloe Kardashian, ga tudi košarkarski navdušenci ob igrišču niso pričakali dobro razpoloženi.

Na parketu se je njegova ekipa Cleveland Cavaliers borila proti ekipi New York Knicks, igralec pa je zelo kmalu občutil, da mu občinstvo ni ravno naklonjeno. Trener ga je s klopi poklical v prvi četrtini in s tribun so se takoj zaslišali tako neodobravanje kot žvižgi. Igral je 30 minut, Cavaliersi pa so na koncu izgubili 98:110.

Položaj pa je po tekmi zanj postal še nerodnejši, saj je moštvo enemu oboževalcu podarilo žogo z njegovim podpisom, zaradi česar so gledalci dobili še eno priložnost, da so izrazili svojo nenaklonjenost, ena izmed obiskovalk pa je celo pripravila plakat z napisom "Mi imamo radi Khloe".

Kot smo že poročali, je Thompsonovo nezvestobo razkril ameriški portal TMZ, ki je pridobil tudi posnetke varnostnih kamer od oktobra lani, kjer je jasno vidno, da vara Khloe, ki je bila takrat že noseča. Z neznanim dekletom so ga opazili tudi prejšnji konec tedna pred njegovim hotelom - po nekaterih poročanjih naj bi šlo za striptizeto Lani Blair.

Poleg nje se je oglasila tudi ženska po imenu Stephanie, ki je pozneje na družbenem omrežju Instagram objavila še posnetek spolnega odnosa (ki je bil kmalu po objavi izbrisan), zdaj pa trdi, da je noseča tudi ona - kot dokaze za njuno razmerje je pokazala več intimnih in zelo nazornih sporočil, ki naj bi jih poslal košarkar.

Člani družine Kardashian so Thompsonu nemudoma nehali slediti na družbenih omrežjih, vir pa je za revijo People povedal, da so ogorčeni in neizmerno razočarani, saj so bili prepričani, da je Thompson za Khloe idealni partner.

