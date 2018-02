Trojanska pustna bilanca: 80.000 krofov, tri tone marmelade, 10 ton moke ...

Za Pusta velja, da je mastnih ust. Predvsem zaradi krofov. Še posebej veliko jih v pustnih dneh pripravijo v znanem gostišču na Trojanah.

Letos so jih in jih še bodo za to priložnost nacvrli rekordno število. Več deset tisoč so jih kuharice, ki delajo v 12-urnih izmenah, pripravile za lačna usta, ki jih v teh dneh pri njih ne manjka.

"Od debelega četrtka do pustnega torka spečemo od 80.000 do 100.000 krofov. Porabimo približno 10 ton moke, tri tone marmelade in sladkorja, tono rumenjakov, kvasa," je za Televizijo Slovenija pojasnila poslovodkinja Urška Strnad.

"To spada zraven, brez krofov ni pusta!" so jasni njihovi kupci.

Od nekaj deset do tisočih

Na Trojanah pojasnjujejo, da so na začetku, daljnega leta 1961, dnevno ocvrli le nekaj deset krofov, vendar je povpraševanje po njih od takrat tako naraslo, da jih danes dnevno ocvrejo in prodajo med 2.000 in 5.000, še veliko več pa seveda ob pustnih dneh.

Tradicionalni trojanski krofi so izdelani po normativu 1/5 kg in polnjeni z marelično marmelado, zadnja leta pa se poleg njih uveljavljajo tudi krofi, polnjeni z vaniljevo kremo, obliti s čokolado in posuti s kokosovo moko.

