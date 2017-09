Trojni predsedniški selfi: sproščeno druženje Busha, Clintona in Obame

Obama iz New Jerseyja odpotoval še v Toronto

30. september 2017 ob 17:05

Jersey City,Toronto - MMC RTV SLO

Barack Obama očitno močno uživa v svojem popredsedniškem obdobju. V četrtek se je tako sproščeno družil s še dvema nekdanjima predsednikoma, Georgeem Bushem (71) in Billom Clintonom (71), dan poozneje pa je z britanskim princem Harryjem zasedel prvo vrsto iger Invictus v Torontu.

In fotografije govorijo same - Obama že dolgo ni imel tako širokega nasmeška, verjetno pa mu godijo tudi komentarji spletnih uporabnikov, ki ga množično pozivajo, naj se vrne v Belo hišo. Še celo George W. Bush, ki je imel v času svojega predsednikovanja (2001-2009) precej nizko podporo in kup nasprotnikov, se ob aktualnem predsedniku Donaldu Trumpu številnim ne zdi več tako slaba izbira.

Kaj se je trojica nekdanjih predsednikov med druženjem na letošnjem golfturnirju Presidents Cup v New Jerseyju pogovarjala, ni znano, so se pa zdeli neločljivi.

Piko na i so postavili s trojnim predsedniškim selfijem, h kateremu jih je nagovoril ameriški golfski veteran Phil Mickelson. "Ko lahko posnameš selfi s tremi predsedniki ZDA, ga posnameš!" je pripisal ob fotografiji, ki je hitro zaokrožila po spletu.

Navijanje za ZDA s princem Harryjem

Najmlajši med predsedniki, 56-letni Obama, ki je ključe Bele hiše Trumpu predal 20. januarja, je iz New Jerseyja nato poletel v Toronto, kjer si je z britanskim princem Harryjem ogledal predzadnji dan iger Invictus oz. iger nepremagljivih. Gre za mednarodno športno tekmovanje, katerega pobudnik in pokrovitelj je 33-letni princ Harry in na katerem v različnih disciplinah tekmujejo športniki invalidi.

Obama in Harry, ki se je tokratnih iger prvič javno udeležil s svojim dekletom, ameriško igralko Meghan Markle, sta pred tekmo s Francijo obiskala ameriško košarkarsko ekipo na invalidskih vozičkih, ki jo v celoti sestavljajo ranjeni ameriški vojaki, nato pa sta fante skupaj z nekdanjim ameriškim podpredsednikom Joejem Bidnom bodrila v prvi vrsti stadiona. ZDA so Francijo premagale z 28:6.

Obama se je sicer z britanskim princem Harryjem srečal že večkrat - prvič v ZDA leta 2015, nekaj mesecev zatem pa sta skupaj večerjala v Kensingtonski palači.

When you can take a selfie with three US Presidents, you do it!! pic.twitter.com/E3pNlZ07gs — Tim Mickelson (@goodwalkspoiled) September 28, 2017

K. S.