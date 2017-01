Trst dobiva Eataly, največjo tržnico italijanske hrane na svetu

Otvoritev poslovalnice v torek

16. januar 2017 ob 08:35

Trst - MMC RTV SLO

V torek bodo v Trstu odprli prvo poslovalnico Eatalyja, največje pokrite tržnice italijanske gastronomije na svetu, sestavljene iz restavracij, pekarn, kavarn, stojnic s hrano, prodajnih artiklov in kuharske šole. Tržaška izpostava je 18. Eatalyjev prodajni center v Italiji, po svetu pa jih ima še 16.

Tržaški Eataly je umeščen v nekdanje skladišče vina na osrednjem tržaškem nabrežju, kjer se na dobrih 3.000 kvadratnih metrih v treh etažah raztezajo vsi zakladi najbolj izbrane italijanske gastronomije.

Kot pišejo Primorske novice, so imeli Tržačani za nekdanje pristaniško skladišče vin, staro več kot 100 let, ki pa je dolgo samovalo, kar nekaj načrtov, med drugim za kongresni center in mestni akvarij. Nič od tega se ni izšlo, nazadnje pa je najboljšo ponudbo dal Eataly, ki bo jutri ob 11. uri odprl svojo prvo izpostavo v Furlaniji Julijski krajini.

Prvi Eataly je leta 2007 odprl italijanski poslovnež Oscar Farinetti, ki je v ta namen preuredil zaprto tovarno vermoutha v Torinu. Koncept Eatalyja je preprost: pokrita tržnica, ki združuje vse od pekarn do mesnic, od prodajalne delikates do podzemne vinoteke. Prav slednja naj bi bila v Trstu najbolj dodelana od vseh elementov in največja v regiji, saj bodo ponujali približno 1.300 različnih vinskih etiket.

"Vetrovna gostilna" z razgledom na zaliv

Poleg vinoteke bo obiskovalcem v vrhnji etaži na voljo tudi vinski bar s prigrizki, v katerem bodo zagotovo na voljo tudi nekateri izbrani slovenski in zamejski vinarji, če pa si boste želeli pojesti kaj bolj konkretnega, ima t. i. Vetrovna gostilna teraso z razgledom na Tržaški zaliv.

Kavarna je, se razume, pod okriljem Illyja, najslavnejše kavne družbe iz Trsta, iz katere prihaja tudi nekdanji tržaški župan Riccardo Illy.

Vse Eatalyjeve poslovalnice so izjemno uspešne, a najbolj se je veriga prijela v ZDA, kjer ima danes pet poslovalnic - dve v New Yorku ter po eno v Chicagu, Bostonu in Los Angelesu. New York Times je Eataly ob otvoritvi opisal kot "megatrgovino", ki "združuje elemente živahne evropske tržnice na prostem, supermarketa v slogu Whole Foods, luksuzne pokrite tržnice in newageevskega izobraževalnega središča".

Newyorške otvoritve Eatalyja se je leta 2010 udeležil tudi takratni župan Michael Bloomberg, ki je verigo pohvalil zaradi ustvarjenja 300 delovnih mest, se pa je Farinetti za svoje ameriške izpostave povezal s slovito kuharsko navezo Mario Batali, Lidia Bastianich in Joe Bastianich. Slednjega poznamo iz šova Master Chef, na svoje italijanske korenine pa je tako ponosen, da je pred leti takoj čez mejo, na italijanski strani Brd, kupil vinograde ter odprl vinoteko in restavracijo Orsone, o kateri smo na naših straneh že pisali.

Eataly ima poleg v Italiji in ZDA poslovalnice še v Braziliji, Japonski, ZAE, Južni Koreji, Danski, Nemčiji in Turčiji.

