Trump bivši ženi Ivani ponudil mesto veleposlanice na Češkem

Raje ima življenje na visoki nogi

13. september 2017 ob 15:46

New York - MMC RTV SLO

Potem ko je Donald Trump novembra zmagal na predsedniških volitvah, je njegova prva žena Ivana Trump dejala, da si močno želi mesto ameriške veleposlanice v njeni rodni Češki.

A zdaj si je 68-letna nekdanja manekenka - in mama treh Trumpovih otrok - očitno premislila. Čeprav ji je njen nekdanji mož, s katerim sta zadnja leta v dobrih odnosih, bojda mesto veleposlanice ponudil, se je Ivana odločila, da bi ji diplomatski stolček jemal preveč svobode.

"Moj bivši mi je rekel, Ivana, če hočeš (mesto veleposlanice), je tvoje," je povedala za New York Post. A Ivana, ki trenutno piše nepolitično knjigo spominov o svojih otrocih (Ivanki, Donaldu mlajšem in Ericu), ima raje življenje na visoki nogi kot pa "službo polnega delovnika", je pojasnila.

"Govorimo o štirih letih v Pragi, tako da papa, Miami, papa, New York pomladi in jeseni, papa, Saint-Tropez poleti. Rada imam svojo svobodo in hočem početi, kar hočem, iti, kamor koli si želim, s komer koli si želim," je pojasnila.

Češki predsednik ni srečen

Ob tem je še dodala, da "ne potrebuje prestiža" tovrstnega položaja, čeprav vseeno meni, da bi bila odlična veleposlanica. "Odlična bi bila, ker se znam pogajati, sem poslovna oseba in znam zabavati. A je veliko dela, zato sem rekla ne. So me pa imenovali za častno veleposlanico."

A čeprav je Ivana očitno zadovoljna s svojo odločitvijo, vsi niso tako pomirjeni. Kot še poroča The Post, naj bi bil češki predsednik Miloš Zeman naravnost besen nanjo, ker je mesto zavrnila, in jo je označil za "strahopetnico".

V Slovenijo prihaja hotelirka

Ivana Trump (rojena Ivana Zelničkova) je bila s Trumpom poročena med letoma 1977 in 1992. Zanjo je bil to drugi zakon (od skupno štirih), zanj prvi (od skupno treh). Zveza je razpadla zaradi Trumpovih skokov čez plot z misico Marlo Maples, ki je kmalu za tem postala njegova druga žena. Ivana in Trump sta po burni ločitvi, med katero ga je obtoževala nasilništva in posilstva, danes v precej boljših odnosih, Trumpova pa je tudi podprla predsedniško kandidaturo očeta svojih otrok.

Aktualni predsednik sicer veleposlaniška mesta deli po nekem povsem svojem ključu. Če so do zdaj kot veleposlaniki prisegali večinoma karierni diplomati, je Trump denimo mesto veleposlanice v Vatikanu namenil Callisti Gingrich, ženi svojega podpornika Newta Gingricha in nekdanjega republikanskega predsedniškega kandidata, mesto veleposlanice v Sloveniji pa kalifornijski hotelirki Kelly Roberts. Vse Trumpove predloge mora sicer še potrditi senat.

K. S.