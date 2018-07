Trump na Twitterju z največ sledilci med svetovnimi voditelji

Na drugem mestu papež Frančišek

10. julij 2018 ob 15:24

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump ima na družbenem omrežju Twitter daleč največ sledilcev od svetovnih voditeljev, ugotavlja najnovejša raziskava.

Profilu @realDonaldTrump namreč skupno sledi kar več kot 52 milijonov ljudi, na drugem mestu pa je, s 4,5 milijona manj sledilci, papež Frančišek. Trumpov profil pa ima tudi skoraj 10 milijonov sledilcev več od tretjeuvrščenega indijskega premierja Narendre Modija, je razvidno iz študije podjetja Burson Cohn & Wolfe.

Ameriški predsednik ni na prvem mestu zgolj po številu sledilcev, ampak tudi po interakciji. V zadnjih 12 mesecih so namreč našteli skoraj 264,5 milijona interakcij z njegovimi tviti, kar je, denimo, petkrat več kot pri Modiju oziroma 12-krat več kot pri Frančišku.

V študiji so navedli tudi povprečno število retvitov oziroma delitev posamezne objave na svojih profilih, tukaj pa je daleč na prvem mestu savdski kralj Salman. Od maja lani do maja letos je sicer objavil zgolj 11 tvitov, a so bili povprečno deljeni več kot 154.000-krat, pri Trumpu pa so našteli povprečno 20.319 retvitov.

Pomemben vir komunikacije

Twitter je v zadnjih letih postal pomemben način komuniciranja. Tam so prisotne skoraj vse vlade, manjkajo le Laos, Mavretanija, Nikaragva, Severna Koreja, kraljevina eSvatini in Turkmenija.

Od evropskih voditeljev ima največ sledilcev britanska premierka Theresa May, in sicer 5,6 milijona. Sledi britanska kraljeva družina s 3,6 milijona, na tretjem mestu pa je francoski predsednik Emmanuel Macron.

Med arabskimi voditelji največ ljudi sledi jordanski kraljici Ranii – skoraj 10,7 milijona uporabnikov. Z več kot devetimi milijoni sledilcev ji je za petami dubajski šejk Mohamed bin Rašid Al Maktum, sledi savdski kralj Salman s skoraj sedmimi milijoni sledilcev.

Slovenski predsednik Borut Pahor ima na tem družbenem omrežju približno 61.200 sledilcev.

P. B.