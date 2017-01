Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 18 glasov Ocenite to novico! Trump bo novemu letu nazdravil s kar 800 gosti. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trump novemu letu nazdravil z 800 gosti

Ob njem bo tudi družina

31. december 2016 ob 16:54

Washington - MMC RTV SLO/STA

Donald Trump je v novo leto skočil v velikem slogu - v družbi 800 gostov, ob njem sta bila seveda tudi žena Melanija in sin Barron.

V letoviškem mestu Mar-a-Lago je družini Trump družbo delalo kar 800 gostov.

Med njimi je bil slavni igralec Sylvester Stallone, ki je uprizoril znamenita filmska lika Rockyja in Ramba. Po poročanju ameriških medijev naj bi bil Stallone med kandidati za vodenje sklada za umetnost National Endowment for the Arts. Igralec je dejal, da ga ta položaj ne zanima in da bo raje svojo energijo namenil pomoči ameriškim vojaškim veteranom.

Stallonov brat Frank je bil med predsedniško kampanjo med najbolj gorečimi podporniki republikanskega kandidata.

D. S.