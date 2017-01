Trump ob zvezdniškem bojkotu za inavguracijo dobil le "tribute band"

Bruce Springsteen ne skriva svojega prezira do Trumpa

Čeprav novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump na kritike hollywoodskih zvezdnikov rad odgovarja, da so precenjeni, pa mu verjetno čisto vseeno, da prav vsi po vrsti zavračajo nastop na njegovi inavguraciji, le ni.

Znano je, da ima Trumpova ekipa velike težave pri iskanju glasbenih zvezdnikov, ki bi bili pripravljeni nastopiti 20. januarja na ustoličenju republikanskega nepremičninskega mogotca. Njegov predhodnik Barack Obama, ljubljenec hollywoodske elite, ki je angažiral vse od Beyonce do Arethe Franklin, takih problemov ni imel in običajno je za glasbenike velika čast, da lahko nastopijo na inavguraciji.

Pri Trumpu je slika diametralno nasprotna in teden dni pred velikim dogodkom taboru novega predsednika voda že precej teče v grlo. Drug za drugim so jih gladko zavrnili Celine Dion, Elton John, 2Cellos, country zvezdnik Garth Brooks, raper Ice T in celo italijanski operni pevec Andrea Bocelli, ki je sprva ponudbo sprejel, jo je po pogromu svojih oboževalcev kmalu za tem zavrnil.

Glasbena podlaga ameriškega delavskega razreda

Verjetno ni treba poudarjati, da se ekipa ob vsem tem ni niti trudila vabiti najvidnejših zvezdniških podpornikov Trumpove tekmice Hillary Clinton, kot sta zgoraj omenjena Beyonce in Katy Perry. Med tistimi, ki nikdar ni skrival svojega prezira do Trumpa, pa je tudi "The Boss", Bruce Springsteen, čigar uspešnice so predsedniški kandidati vedno nadvse radi uporabljali v svojih kampanjah. Predvsem že ponarodelo Born in the USA, pa čeprav ob tem večina prikladno pozablja, da gre v resnici za do ZDA kritično pesem.

67-letni Springsteen je Trumpa med drugim označil za "kretena, ki oblega ZDA" in nekoga, ki "spodkopava celotno demokratično tradicijo", po drugi strani pa je velik privrženec Obame in je bil tudi med gosti Obamove poslovilne zabave v Beli hiši. Obama je svoj torkov poslovilni nagovor sklenil prav s Springsteenovo pesmijo Land of Hope and Dreams, legendarnemu glasbeniku pa je novembra tudi podelil predsedniško medaljo svobode, najvišje priznanje za civilista.

"Trump ustreza najhujšim idealom volivcev. Ko spustiš te duhove iz stekleničke - fanatizem, rasizem, nestrpnost ... jih ne spraviš spet nazaj tako lahko - če sploh. Naj si gre za porast zločinov iz sovraštva ali pa vznik občutka med ljudmi, da lahko govorijo in se obnašajo na način, ki je do zdaj veljal za neameriškega. Na dušo tem ljudem piha Trump. Zato se bojim, da bodo vse te stvari zdaj našle svoje mesto v vsakodnevni družbi," je dejal Springsteen pred časom za radijski podkast WTF.

"Ne gre za politiko"

A če je bilo jasno, da ni prav nobene možnosti, da bi na Trumpovi inavguraciji nastopil Springsteen s svojim E Street Bandom, s katerim že od leta 1972 ustvarjajo glasbeno podlago ameriškega delavskega razreda, je Trumpovi ekipi zdaj uspelo dobiti njihov največji približek. Tribute band B Street Band. Skupina, ki preigrava uspešnice E Street Banda, je namreč sprejela povabilo za nastop na Garden State Gala v New Jerseyju, enem od gala plesov v sklopu inavguracije 20. januarja.

Dogodku na predvečer inavguracije bo predsedoval Chris Christie, guverner New Jerseyja, nesojeni republikanski predsedniški kandidat in Springsteenov velik oboževalec. To bo sicer že drugi nastop B Street banda na kaki inavguraciji – skupina je namreč na Garden State Gala nastopila že leta 2009 ob Obamovi inavguraciji, leta 2010 pa zaigrala na Christiejevem inavguracijskem plesu, potem ko je Christiejeva prva izbira – Springsteen povabilo zavrnil.

Je pa pevec skupine Will Forte za Rolling Stone potožil, da je bil odziv na njihov nastop na Trumpovi inavguraciji precej ... neprijeten. "Popolnoma sem poklapan, spal nisem, pokonci sem bil celo noč," je povedal 63-letni pevec. "Nekako smo padli v to in nismo pričakovali česa takega. Samo mala riba sem. Rad imam publiciteto, a ne take vrste publicitete. Nismo politični band," vztraja Forte, ki ob tem poudarja, da so nastopili že na desetinah koncertov – za obe glavni politični stranki. "Najamejo nas, da odpojemo, in nikdar se ne poglabljamo v morebitne posledice nastopa na tem ali onem dogodku. Niti se ne spuščamo v politiko prav dosti. Fantje v skupini so tako sproščeni, sploh ne vem, ali imajo kakšna politična prepričanja."

Tako mediji kot uporabniki na družabnih omrežjih so si sicer ob novici, da Trump ne more dobiti nobenega pravega izvajalca, samo skupino, ki preigrava tuje uspešnice, dali precej duška. "Da Trump za svojo inavguracijo najame Springsteenov tribute band, je malce podobno, kot da bi plačal prostitutki, da se pretvarja, da je ženska, ki te je zavrnila," je na Twitterju zapisala angleška novinarka in avtorica Caitlin Moran.

