Trump po letih medsebojnega obračunavanja zablokiral Chrissy Teigen

Užaljeni predsednik in razborita manekenka

25. julij 2017 ob 20:45

Washington - MMC RTV SLO

Tvit Chrissy Teigen predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, da ga nihče ne mara, je bil očitno kaplja čez rob. Trump je namreč manekenko, s katero že dolgo časa bijeta virtualni boj, zablokiral.

Vse skupaj se je začelo, ko je Trump v nedeljo na Twitterju zapisal, kako razočaran je nad svojimi republikanskimi kolegi. "Zelo je žalostno, da republikanci, celo nekateri, ki sedijo na svojih stolčkih z mojo pomočjo, storijo zelo malo, da bi zaščitili svojega predsednika."

31-letna Teignova, najbolj znana po poziranju za revijo Sports Illustrated, je takoj ustrelila: "Lolllllll, nihče te ne mara."

Ta preprosta izjava je bila, kot kaže, dovolj, da je manekenka postala zadnja v vrsti zvezdnikov, ki jih je Trump v zadnjih mesecih zablokiral na Twitterju. Teignova seveda ni zamudila priložnosti, da o tem ne bi obvestila svojih 6,4 milijona sledilcev. "Po 9 letih sovraženja Donalda J. Trumpa je bila kaplja čez rob, da sem mu rekla, da ga nihče ne mara," je zapisala in priložila posnetek obvestila, da jo je predsednik zablokiral.

"Ne sežeš do kolen Melanii"

Teignova, sicer soproga pevca Johna Legenda, je že leta glasna kritičarka Trumpa, dvojica pa ima že zgodovino srditih verbalnih spopadov na Twitterju. Potem, ko je leta 2015 manekenka užalila Trumpa, je denimo on retvital svojega sledilca, ki jo je označil za "ceneno babo z umazano gofljo", ki da ne seže do kolen Melanii Trump, ko gre za lepoto in elokventnost.

Na kar je Teignova odgovorila: "Lol, uboge Melanie ni treba vlačiti v to. Že tako mora prenašati veliko." In še: "Okej, Trumpovci, razčistimo nekaj: obe sva se dobro poročili in pozirava na pol nagi, nisem sama v tem."

Manekenka, znana po ostrem jeziku, duhovitih zapisih in pristnosti, bodisi ko gre za politiko, bodisi, ko na Instagramu neretuširano razkazuje poporodne strije, se nikdar ne umakne iz spopadov na družabnih omrežjih, njene kritike Trumpa pa so se potem, ko je postal predsednik, samo še okrepile.

Zablokiran tudi Stephen King

Zdaj se je pridružila dolgemu seznamu znanih tviterašev, ki nimajo dostopa do aktivne participacije na predsednikovem Twitterju - prejšnji mesec je denimo podobna usoda doletela Stephena Kinga, potem, ko je sloviti pisatelj grozljivk na Twitterju užalil predsednikov kabinet in njegovo hčerko Ivanko Trump.

Kot navaja Washington Post, so nekateri zablokirani uporabniki Twitterja vložili tožbo proti Trumpu na zveznem sodišču, češ da gre za kršitev prvega člena ustave o svobodi govora.

Lolllllll no one likes you — christine teigen (@chrissyteigen) July 23, 2017

After 9 years of hating Donald J Trump, telling him "lol no one likes you" was the straw pic.twitter.com/MhZ6bXT1Dp — christine teigen (@chrissyteigen) July 25, 2017

K. S.