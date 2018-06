Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Kim Kardashian je prišla Trumpa osebno prosit za pomilostitev Johsnonove v Ovalno pisarno. Foto: Reuters Kim Kardashian - modna ikona

Kim Kardashian West je sicer v torek na podelitvi nagrad Sveta ameriških modnih oblikovalcev (CFDA) malce presenetljivo prejela nagrado za vplivneža leta. "Malce sem šokirana, da sem dobila modno nagrado, ko pa sem večino časa gola," se je pošalila ob sprejetju nagrade.

Trump po osebni prošnji Kim Kardashian pomilostil zapornico

Alice Marie Johnson po 22 letih na svobodi

7. junij 2018 ob 08:32

Washington - MMC RTV SLO

Alice Marie Johnson, 63-letna afroameriška babica, zaprta leta 1996 zaradi manjšega prekrška z mamili, je bila po pomilostitvi Donalda Trumpa izpuščena iz zapora.

Takoj po izpustitvi je Johnsonova stekla v objem svojcem, ki so jo čakali pred zaporom v okrožju Pickens v Alabami.

Javnost je za primer Johnsonove izvedela prek resničnostne zvezdnice Kim Kardashian West, ki je bila zadnje mesece na čelu kampanje za njeno izpustitev pritiskala na Trumpovega zeta Jareda Kushnerja, prejšnji teden pa se je tudi osebno zglasila v Beli hiši pri predsedniku ZDA in ga prosila, naj se zapornice usmili.

Kardashianova je bila sicer, v nasprotju s svojim soprogom Kanyejem Westom, med predvolilno kampanjo podpornica Clintonove.

Iz Bele hiše so predsedniško pomilostitev Johnsonove utemeljiliz besedami, da je bila vzorna zapornica in da je trdo delala za svojo rehabilitacijo.

"Johnsonova je sprejela odgovornost za svoje preteklo vedenje in je bila zadnji dve desetletji vzorna zapornica," so sporočili. "Čeprav je bila obsojena na dosmrtno zaporno kazen, je delala trdo, da bi se v zaporu rehabilitirala in delovala kot mentorica drugim zapornicam."

Ob tem so dodali, da administracija verjame, da je treba biti strog do kriminalcev, da pa verjame tudi v druge priložnosti za tiste, ki so se skušali v zaporu dejansko poboljšati.

Obama ji je prošnjo zavrnil

Po 22 letih zapora in štirih letih prizadevanj za pomilostitev se tako Johnsonova končno vrača domov.

Na predsedniško pomilostitev je sicer upala že pod Barackom Obamo, ki je proučeval njen primer, a se nazadnje za pomilostitev več sto zapornikov, vključno z Johnsonovo, ni odločil - čeprav je gladko ustrezala vsem merilom, saj se je vzorno vedla in da je celo njen paznik menil, da bi morala biti izpuščena.

Johnsonovo je takrat to tako potrlo, da se je zaobljubila, da ne bo šla še enkrat skozi celoten postopek, saj da je bilo razočaranje za njeni dve hčerki takrat preveliko.

Kdo bi si mislili, da bo oseba, ki ji je ponovno vzbudila upanje, prišla v obliki starlete, Kim Kardashian, ki jo Johnsonova označuje za svojega "bojnega angela".

Kim Kardashian: Tega trenutka nikdar ne bom pozabila

In dolge bitke je zdaj končno konec. Po besedah odvetnice Johnsonove je bila prav Kardashianova tista, ki je poklicala Johnsonovo in ji sporočila dobro novico. "Alice so premagala čustva in dejala je, da se počuti, kot da bi vstala od mrtvih in dobila svoje življenje nazaj," je dejala odvetnica.

Kardashianova je na svojem Twitterju pomilostitev Johnsonove označila za "navdihujočo". "Tako hvaležna @Donaldu Trumpu, Jaredu Kushnerju in vsem, ki so pokazali sočutje ter porabili nešteto ur, ki so vodile do tega pomembnega trenutka za go. Alice Marie Johnson. Njena pomilostitev je navdihujoča in daje upanje toliko drugim, ki si prav tako zaslužijo drugo priložnost," je zapisala.

In še: "Telefonski pogovor, ki sem ga pravkar imela z Alice, bo za večno eden mojih najlepših spominov. Da sem ji prav jaz lahko povedala in slišala njene krike, medtem ko sva jokali skupaj, je trenutek, ki ga ne bom nikdar pozabila."

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

The phone call I just had with Alice will forever be one of my best memories. Telling her for the first time and hearing her screams while crying together is a moment I will never forget. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

K. S.