Trump v sporu z revijo Time - trdi, da noče biti osebnost leta

Lani pristal na naslovnici zaradi vpliva na družbo

25. november 2017 ob 11:05

Miami - MMC RTV SLO, STA

Donald Trump, ki praznike preživlja na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, se je po Twitterju zapletel v spor z revijo Time. Ameriški predsednik je zapisal, da se je odpovedal nazivu Timove osebnosti leta, potem ko je izvedel, da ga bo "verjetno" prejel tudi letos. Revija trdi, da se moti.

"Iz revije Time so klicali, da bi mi povedali, da bom "verjetno" imenovan za osebnost leta, tako kot lani, vendar bi moral pristati na intervju in obsežno fotografiranje," je Trump zapisal na Twitterju. "Dejal sem, da "verjetno" ni dovolj dobro, in se nazivu odpovedal. Vseeno hvala!"

Iz revije so odgovorili, da si Trump narobe predstavlja, kako izbirajo osebnost leta. Dodali so, da ne komentirajo svojega izbora do objave, ki bo 6. decembra.

Predsedniku je že pred tem na Twitterju odgovoril tudi MSNBC-jev politični analitik Richard Stengel in nekdanji urednik Tima: "Žal vam moram sporočiti, da "verjetno" pomeni, da NISTE osebnost leta. Samo fotografiranje so želeli. Ampak prepričan sem, da imate še vedno tisto lažno Timovo naslovnico nekje na zalogi."

Lažne naslovnice

Time je junija zahteval od Trumpa, naj umakne več lažnih naslovnic revije z njegovo fotografijo in ki so bile razobešene po vsaj petih Trumpovih zasebnih klubih in golf igriščih, vključno v Mar-a-Lagu. Trump je tudi trdil, da ima v lasti rekord, kolikokrat se je pojavil na naslovnici slovite revije, kar tudi ni res.

Je pa Trump v preteklosti hlepel po nazivu osebnosti leta. Leta 2015 je tako vztrajal, da bi ga moral prejeti on in ne nemška kanclerka Angela Merkel. "Sem vam rekel, da me revija Time ne bi nikoli izbrala za osebnost leta, čeprav sem bil velik favorit. Izbrali so osebo, ki uničuje Nemčijo," je tvitnil decembra 2015.

Ne nujno častni naslov

Svoj trenutek slave je 71-letni nekdanji nepremičninski magnat dočakal lani, ko ga je Time zaradi njegovega vpliva na ameriško družbo le izbral za osebnost leta - in to še preden je po presenetljivi zmagi na novembrskih volitvah prevzel predsedniški položaj. A tudi takrat ni bil povsem srečen - dejal je namreč, da bi bil raje kot za osebnost leta oklican za "moža leta" in trdil, da je revija spremenila naziv, da bi bila bolj politično korektna.

Naziv osebnost leta sicer ni nujno časten - revija Time ga podeli osebi, ki je najbolj zaznamovala novice v preteklem letu. Leta 1938 ga je na primer prejel nacistični diktator Adolf Hitler, sovjetski voditelj Stalin pa dvakrat, leta 1939 in 1942.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017

The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6. — TIME (@TIME) November 25, 2017

I told you @TIME Magazine would never pick me as person of the year despite being the big favorite They picked person who is ruining Germany — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2015

I knew last year that @TIME Magazine lost all credibility when they didn't include me in their Top 100... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2012

K. S.