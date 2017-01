Trump za slabo gledanost Pripravnika krivi Schwarzija: Toliko o tem, da je filmska zvezda

Igralec razočaral Trumpa

6. januar 2017 ob 19:03

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, ki se je z oddajo Pripravnik preizkusil tudi v svetu šovbiznisa, je kritiziral svojega naslednika v oddaji Arnolda Schwarzeneggerja.

Slavni igralec in nekdanji guverner Kalifornije je prvič kot naslednik Donalda Trumpa vodil šov Zvezdniški pripravnik (posebna izdaja šova Pripravnik, ki je proslavil Trumpa). Kot je sporočil prihodnji predsednik ZDA, ni zadovoljen z videnim.

Zjutraj je Schwarzeneggerju namenil dve objavi na družbenem omrežju Twitter, obe na račun števila gledalcev. "Vau, podatki o številu gledalcev so tu in Arnold Schwarzenegger je uničen v primerjavi s strojem za ratinge DJT (Donald John Trump). Toliko o tem, da je filmska zvezda. To je bila primerjava prve sezone s 14. sezono. Zdaj primerjajte to z mojo prvo sezono. Toda, koga briga, podpiral je (Johna) Kasicha in Hillary (Clinton)," je tvitnil Trump.

Igralec mu je vrnil: "Želim ti vse najboljše in upam, da boš delal za vse ameriške ljudi tako agresivno, kot delaš za ratinge."

Schwarzenegger je v prvi oddaji gostil boksarko Lailo Ali, hčerko boksarske legende Muhammada Alija, in britanskega pevca Boya Georgea. Oddajo si je ogledalo 4,9 milijona gledalcev, prvi del zadnje sezone Zvezdniški pripravnik, ki jo je vodil Trump pred dvema letoma, pa 6,5 milijona ljudi.

Pri Pripravniku ne sodeluje, lahko pa ga kritizira

Iz studia MGM Television, ki pripravlja oddajo, so decembra sporočili, da Trump kljub prevzemu vodenja države ostaja na mestu izvršnega producenta. A je Trump nekaj dni pozneje to zanikal - na Twitterju je zapisal, da med predsedniškim mandatom ne bo na kakršen koli način sodeloval pri novi sezoni resničnostnega šova. "Nič nimam s Pripravnikom, razen tega, da sem ga pomagal zasnovati z Markom B in imam velik delež pri tem. Temu ne mislim posvetiti nič časa!"

Je pa še enkrat spomnil, da so njegove zasluge za obstoj šova, na čelu katerega je bil do leta 2015, ko se je začel resno ukvarjati s politiko, velike, velik je tudi njegov lastniški delež pri projektu. Številni so omenjali konflikt interesov zaradi potencialnih oglaševalcev in zato, ker ima hiša NBC, na kateri šov predvajajo, tudi veliko novičarskih kanalov, zaradi česar bi lahko bilo omadeževano poročanje o Trumpu.