Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Deklaracija neodvisnosti ZDA. Foto: National Archives/Library of Congress Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trumpovi podporniki nad NPR zaradi tvitov - iz deklaracije neodvisnosti

NPR organiziral branje deklaracije 29. leto zapored

6. julij 2017 ob 11:45

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški radio NPR se je ob dnevu neodvisnosti lotil zanimivega poskusa: stavek za stavkom je tvital celotno deklaracijo neodvisnosti - in razburil podpornike zdajšnjega predsednika, ki so v tvitih videli njegovo kritiko.

Deklaracijo, ki so jo predstavniki 13 britanskih kolonij v Severni Ameriki podpisali 4. julija 1776 in se z njo uprli "tiraniji" kralja Jurija III., so pri Nacionalnem javnem radiu (National Public Radio - NPR) tvitali vrstico za vrstico, nekatere izmed njih pa so močno razburile njihove sledilce, saj so v njih prepoznali kritiko predsednika Donalda Trumpa.

"Princ, čigar značaj so umazala dejanja, ki sicer označujejo tirana, je neprimeren za vladarja svobodnih ljudi," se je tako glasil en zapis, temu pa je sledil še: "in popolnoma neprimeren za Vodjo civiliziranega ljudstva."

Uporabniki Twitterja so NPR takoj začeli napadati - eden je tako radiu očital, da pod pretvezo domoljubja spodbuja nasilje, a se je, ko je sprevidel svojo zmoto, opravičil, med drugim odzive navaja tiskovna agencija AP.

Številni sledilci NPR-ja so radio začeli hvaliti zaradi njegove protitrumpovske drže, po drugi strani pa so ga zaradi istega Trumpovi podporniki kritizirali. AP pa ob tem poudarja, da so se našli tudi taki, ki so v zapisih prepoznali ameriško deklaracijo neodvisnosti.

NPR sicer že tradicionalno vsako leto na dan neodvisnosti v etru bere omenjeno deklaracijo, letos pa so "branje" prvič preselili še na družbena omrežja oz. Twitter. Tiskovna predstavnica radia Allyssa Pollard je ob tem za AP zatrdila še, da so tviti doživeli dober odziv in "spodbudili živahno razpravo".

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America, — NPR (@NPR) July 4, 2017

T. K. B.