Trumpovo inavguracijsko kosilo: jastog in sporni poceni kalifornijski "šampanjec"

Na Obamovem kosilu brodet na belo in pečen bizon

20. januar 2017 ob 21:43

Washington - MMC RTV SLO

Novi prvi par ZDA se je po prisegi napotil na Kapitolni grič, kjer so njima in peščici izbrancev v dvorani Statuary Hall postregli z vrsto specialitet - striktno ameriških, se razume. Še "šampanjec" je bil kalifornijski.

Inavguracijsko kosilo je nepogrešljiva tradicija, ki spremlja prisego vsakega ameriškega predsednika, slavnostni obed za novi prvi in drugi par ZDA pa gosti kongresni odbor za inavguracijske slovesnosti. Odbor je prvo formalno kosilo organiziral leta 1953, ko so predsednika Dwighta Eisenhowerja pozdravili s piščancem v smetanovi omaki, pečeno šunko in krompirjevimi ocvrtki.

Jedilnik inavguracijskih kosil je pogosto sestavljen iz jedi iz domačih zveznih držav novih voditeljev, čeprav se Trumpov trihodni meni pretežno opira na Kalifornijo, ne pa na njegov rodni New York, ali Indiano, od koder prihaja novi podpredsednik Mike Pence. Pričakovali bi tudi, da bo vsaj eno od vin iz Trumpovih vinogradih v Virginii, a ne - vsa so kalifornijska (mimogrede, zvezne države, ki je več kot prepričljivo novembra volila za Trumpovo demokratsko tekmico Hillary Clinton, ki je z grenkim nasmeškom pretrpela današnje kosiloin Trumpovo zdravico njej).

Floridski rakci in govedina iz Virginie

Za predjed so tako gostom postregli jastog iz Maine in zalivske rakce v žafranovi omaki z arašidovim drobljencem. Kot navaja CNN, bi sicer zalivski rakci lahko bili poklon Trumpovemu floridskemu posestvu Mar-a-Lago, v katerem se je Trump leta 2005 poročil z Melanio in ki ga rad označuje za svoj drugi dom. Morski krožnik spremlja chardonnay letnik 2013 iz kalifornijske vinske kleti J. Lohr Arroyo Vista.

Za glavno jed so gostom postregli na žaru pečeno govedino angus farme Seven Hills iz Virginie v omaki iz temne čokolade in brinja z gratiniranim krompirjem, krožnik pa je pospremil cabernet sauvignon letnik 2012 iz kleti Delicato Black Stallion v Napa Valleyju. Zanimivo je, da sta oba izbrana vina zelo poceni, glede na pomembnost dogodka - oba staneta pod 25 dolarjev.

Šampanjec ali penina?

In še sladica: čokoladni soufflé s češnjevo-vanilijinim sladoledom, ki ga je pospremil zloglasni Korbelov kalifornijski šampanjec, posebna inavguracijska izdaja. Zakaj zloglasni? Kot prvo, je tako poceni (13 dolarjev za steklenico), da ga vinski strokovnjaki naglo odpravijo kot cenenega, kot drugo pa - jasno, kot šampanjec se lahko označuje zgolj peneča vina iz francoske pokrajne Šampanja.

Korbelov šampanjec sicer iz nekega razloga redno strežejo na inavguracijskih kosilih - tudi na tistem zadnjem od Obame so ga, zaradi česar so Francozi takrat skočili v zrak. In, kot piše Decanter, če si vinske kleti, katerih vina strežejo na ustoličenju novega perdsednika, navadno lahko obetajo skok prodaje, pa organizacijski odbor z izbiro Korbelovega "šampanjca" ponovno dreza v osje gnezdo, ki se mu reče Biro za šampanjce s sedežem v Washingtonu, ki jim je protestno pismo poslal že pred štirimi leti.

Korbel sicer še vedno lahko svoje peneče vino označuje kot šampanjec, ampak to le zato, ker je to počel že pred dogovorom med ZDA in EU iz leta 2006, po katerem amerišak peneča vina ne smejo več uporabljati izraza "šampanjec".

Na Obamovem inavguracijskem kosilu leta 2013 so sicer poleg sporne penine stregli še poparjenega jastoga, brodet na belo iz Nove Anglije, na žaru pečenega bizona in jabolčno pito.

