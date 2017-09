Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Primož Dolničar. Foto: Osebni arhiv Ajdova pita z bučo hokaido, karamelizirano šalotko in ocvirki. Vas mika? Foto: Primož Dolničar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi če niste kuhar, ste lahko v svojem domu zvezda

Kolumna Primoža Dolničarja

5. september 2017 ob 06:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prišla je jesen, otroci se vračajo v šolske klopi, narava počasi spreminja podobo in gozd se polni z jesenskimi dobrotami. Gobe rastejo kot nore, kostanja pa še kakšen mesec ne bo, pa vendar v gozdu še posebej po dežju prav omamno diši. Rad se sprehajam po naravi, ker me to umirja in sprošča, in sprehod je tudi čas, ko lahko v miru razmišljam o različnih stvareh.

Ko se vračam domov, rad zavijem še na športno društvo, kjer s prijatelji - včasih tudi samo z znanci - spijem kakšno kavo. Skoraj vedno so pogovori zabavni in precej površinski, saj veste čvekanje, velikokrat, pa niti ne vem, zakaj - ali zato, ker se jaz ukvarjam s kulinariko ali pač moški danes zares radi kuhamo -, pogovor steče v smeri kuhanja. In ker je jesen idealna, seveda, kadar ni dežja, za piknike, se dostikrat tudi pogovarjamo in prerekamo okoli žara in same priprave hrane, ter različnih imenovanj oz. drugačnih percepcij hrane. In vsi po vrsti se v trenutku spremenijo v vrhunske kuharje, iz njih veje modrost in ogromno kulinaričnega znanja.

Pred kratkim so se pogovarjali (verjeli ali ne), kako en odstotek jagnječjega mesa v čevapčičih naredi ogromno razliko. Eden zanje uporablja zgolj junčje meso, drugi teletino, spet tretji svinjino, in ko jih vprašam, kaj pravzaprav je junetina, kaj jagnjetina in kaj stara ovca, se name usuje cel plaz kritik in žaljivk, češ, kaj boš ti, amater! In potem začnejo razpredati, kdaj je tele govedo in kdaj junec tele in tako naprej in tako dalje, vse do točke, ko ne vedo več, ali pravzaprav zares še govorimo o kozličku ali pač o jagenjčku ali morebiti o juncu? Nekateri v mleto meso dodajo čebulo, a ko jih drugi okrcajo, da to ni za v čevape, se izmažejo s pojasnilom, da pripravljajo maso za pleskavice. In gremo poznavalsko naprej … Kakšna je razlika med pleskavico in danes tako opevanim burgerjem? Po mnenju mojih znancev samo v velikosti in pika.

In nato novo poglavje - žari. Eni so privrženci plinskih (saj veste, mesa ne morete zažgati), spet drugi raje pečejo na oglju, pa na drveh, tu so lava žari in tako v nedogled. Ne vem, zakaj se s takih srečanj vedno vrnem dobre volje, prešerno nasmejan in zadovoljen, da me je mama vzgojila v zavedanju (mogoče je zato malce kriv tudi študij filozofije), da absolutna resnica ne obstaja.

V fizikalnih in preostalih naravoslovnih znanostih so nekatere resnice nedvomne in zakoličene, nikakor pa to ne velja v kulinariki.

Ta je pravzaprav popolnoma subjektivna stvar, zelo vezana na posameznikov okus, poznavanje hrane in obvladovanje kuharskih tehnik. Če gradimo na tem, se s hrano lahko igramo po mili volji (da le ne ogrožamo zdravja sebe in ljudi okoli nas). Vsi imamo možnost v okviru lastne kreativnosti sestavljati recepte, in če so ti všeč še drugim, se lahko pohvalimo, da smo zares najboljši kuharji na svetu, saj kje pa smo še jedli tako dobro ...

Zadnje čase postaja kulinarika vse pomembnejši del naših življenj, in to ne zaradi potrebe po prehranjevanju, temveč po mojem mnenju postaja področje, kjer se lahko vsak kreativno izraža in s tem drugim sporoča, kakšna oseba v resnici je. Je tudi zelo povezovalna, kajti kuhanje je ena lepših in bolj sproščujočih dejavnosti, pri kateri lahko uživa celotna družina oz. če se zbere celotna družba. Kaj je lahko lepšega kot s pivom v roki stati s prijatelji ob žaru.

Se spomnim še iz svoje mladosti, ko je bil kuharski poklic podcenjen, le redki kuharji so dosegli slavo, eden takih in verjetno začetnik kuharskega zvezdništva pri nas je bil mojster Ivačič, velika večina drugih kuharjev je bila zaprta v gostinske kuhinje in gostje kuharjev nikoli niso videli. Danes je to drugače, chefi kuhinj postajajo zvezdniki, gostje prihajajo v gostilne zaradi njih, ne zaradi hrane, skratka kuharski poklic je v današnjih časih močno pridobil ugled. In mislim, da je tako tudi prav, saj vrhunska kulinarika pomeni veliko odrekanja, dela in znanja.

Tudi če ne opravljate kuharskega poklica, ste lahko vsaj v svojem domu zvezda, in s tem, ko se boste trudili pripraviti okusno hrano, boste dosegli nekaj dobrih stvari. Ena je zagotovo ta, da bo hrana postala bolj zdrava, družina bo srečna, mogoče bolj povezana, saj veste, da redko kdaj najdemo čas, da smo skupaj za mizo. In tako naj kulinarika postane del vašega vsakdana. Ne bo vam žal.

Jaz pa bom še naprej hodil po jesenskem gozdu in se z znanci prerekal okoli hrane ter še čisto za konec z vami delil recept, ki ljudi najprej malo zmede, ko pa poskusijo rezultat, so navdušeni. In dober tek vam želim.

Primož Dolničar, ljubitelj kuhanja