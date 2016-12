Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 11 glasov Ocenite to novico! Inavguracija bo vznemirljiv dogodek, zatrjuje Boris Epshteyn, direktor komuniciranja pri inavguracijskem odboru. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi Celine Dion zavrnila Trumpa

Kakšna inavguracija se obeta?

22. december 2016 ob 18:53

Washington - MMC RTV SLO

Pevka Celine Dion je zadnja v vrsti zvezdnikov, ki nočejo nastopiti na inavguracijski slovesnosti Donalda Trumpa.

Do zdaj so Trumpovo vabilo za nastop zavrnili že Elton John, countryzvezdnik Garth Brooks in operni pevec Andrea Bocelli. Znani se nastopa na inavguraciji v preteklosti niso otepali, pa tudi vstopnice, ena stane kar 350 dolarjev, so šle za med, a tokrat se očitno obeta drugačen scenarij, piše The Independent.

Kot je razvidno iz uradnega programa, je svoj nastop potrdila edino 16-letna Jackie Evancho, tekmovalka šova Amerika ima talent. A Boris Epshteyn, direktor komuniciranja pri inavguracijskem odboru, miri: "Prvorazredni zvezdniki si želijo sodelovati na slovesnosti. Inavguracija bo vznemirljiv dogodek, ki bo slavil svobodo in demokracijo."

Sa. J.