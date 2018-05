Tudi Daimler pod drobnogledom nemških oblasti

Sumljiva programska oprema

29. maj 2018 ob 07:12

Berlin

Pod drobnogledom nemških oblasti se zaradi suma na goljufivo tehnologijo za zmanjšanje izpustov se je zdaj znašel tudi Daimler. Grozi mu, da bo moral vpoklicati več kot pol milijona vozil.

Če bodo nemške zvezne oblasti Daimlerju dokazale uporabo goljufive tehnologije za prikaz izpustov pri modelih z dizelskimi motorji, bo moral le-ta vpoklicati več kot 600 tisoč vozil, med katerimi je več tisoč primerkov razreda C in razreda G.

Po poročanju nemške publikacije Der Spiegel naj bi nemški Zvezni urad za motorna vozila KBA preiskoval trditve, po katerih naj bi modeli razreda C in razreda G imeli podobno goljufivo opremo za izpuste kot nekatere dizelske različice kombija vito.

Mercedes so pred kratkim obtožili, da je v kombije vito, ki jih poganja Renaultov 1,6-litrski turbodizelski motor, vgradil goljufivo programsko opremo. Nemško Zvezno ministrstvo za promet je sredi prejšnjega tedna zahtevalo takojšnji vpoklic tega modela. Daimler je ob tem zagotovil, da bodo pri dostavniku nadgradili programsko opremo, s čimer bo ustrezal vsem veljavnim normativom.

Nemški Zvezni prometni minister, Andreas Scheuer je od Zveeznega urada za motorna vozila (KBA) zahteval takojšnjo preiskavo morebitnih drugih sumljivih primerov pri Mercedesu.

Renault, ki proizvajala omenjeni 1,6-litrski dizelski motor, je bil pod drobnogledom preiskovalcev leta 2016, a je vse obtožbe zavrnil. V zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri kombiju vito je Zvezno ministrstvo za promet na zagovor poklicalo prvega moža Daimlerja, Dietra Zetscheja.

Če bo moral Daimler dejansko vpoklicati več kot pol milijona primerkov modelov razreda C in razreda G, bo to zanj pomenilo več milijonov, ali morda celo več sto milijonov evrov stroškov.

Martin Macarol