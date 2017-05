Tudi Ford v boj s Teslo

Fordov električni SUV

22. maj 2017 ob 08:34

MMC RTV SLO

Ford ima smele načrte s svojim prvim popolnoma električnim avtomobilom z velikim dosegom. Gre za manjšega križanca, ki bo neposredni tekmec Teslovega prihajajočega modela Y.

V električno tekmo postopoma vstopajo veliki igralci. Skoraj vsi veliki svetovni proizvajalci pripravljajo in obljubljajo električne modele, ki bodo ponujali doseg in s tem uporabnost (skoraj) na ravni običajnih avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje. Volkswagen že nekaj časa ponuja hibride ter električni različici golfa in malčka up, obenem pa s koncepti zelo glasno napoveduje novo paleto popolnoma električnih modelov. Pri Fordu po prvih hibridih in električnem focusu, ki se ne more ravno pohvaliti z velikim dosegom, pripravljajo novo električno ofenzivo.

500 kilometrov z enim polnjenjem

Raj Nair, podpredsednik Fordove skupine in tehnični vodja globalnega razvoja izdelkov, je v pogovoru za Yahoo povedal, da njihov električni križanec ne bo le cenovno dosegljiv, temveč bo imel tudi izjemno velik doseg. Nair meni, da imajo tehnologijo, ki omogoča proizvodnjo dostopnega križanca, ki bo z enim polnjenjem prevozil 300 milj (482 km).

Fordov električni križanec in Teslov model Y naj bi prišla na trg približno ob istem času, toda Elon Musk ni še razkril podrobnosti o “pomanjšanem modelu X”. Za zdaj je razkril le, da bo zasnovan na čisto novi platformi. Glede na to, da Ford cilja na doseg okoli 500 kilometrov, bodo gotovo tudi pri Tesli šli v to smer.

Ob tem je Nair dodal, da so vedno veseli konkurence. Meni namreč, da ima pri ekonomski računici električnih avtomobilov veliko vlogo obseg proizvodnje.

Ob razvoju električnega križanca je Ford vložil 4,5 milijarde ameriških dolarjev (pribl. 4 milijarde evrov) v elektrifikacijo svoje modelne palete, vključno s hibridno različico mustanga, poltovrnjaka F-150 in dostavnika transit. Ob tem ni izključen niti popolnoma električni F-150.

Martin Macarol