Tudi Googlovo leto 2017 je bilo v Sloveniji leto košarke

Eurobasket na vrhu seznama

14. december 2017 ob 11:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Evropsko prvenstvo v košarki in njegovi junaki so najbolj zaznamovali letošnje leto tudi na spletnem iskalniku Google. Oglejte si, kaj je bilo priljubljeno v letu 2017 – Slovenija.

Seznami temeljijo na iskalnih poizvedbah z velikim porastom prometa v letu 2017 v primerjavi z letom 2016, pojasnjujejo pri Googlu.

Na vrhu najbolj priljubljenih splošnih iskanj so bili tako Eurobasket, Goran Dragič in Luka Dončič, sledita pa slovenski izbor za pesem Evrovizije Ema in pa ročna vrtavka fidget spinner, ki je obnorela svet.

Eurobasket in Ema sta bila najbolj iskana tudi med dogodki, pred znamenitim teniškim turnirjem Wimbledon, kolesarsko dirko Tour de France in volitvami.

S košarko je povezanih tudi vseh pet najbolj priljubljenih iskanj - zvezdnika Goran Dragič in Luka Dončič, selektor Igor Kokoškov, igralec Anthony Randolph ter Dončičeva mama Mirjam Poterbin.

Celoten seznam za Slovenijo si lahko ogledate tukaj.



V svetovnem merilu pa so glede na porast v letošnjem letu v primerjavi z lanskim v samem vrhu iskalne poizvedbe: uničujoči orkan Irma, iPhonova telefona 8 in x ter spolnega nadlegovanja obtoženi voditelj Matt Lauer in srčna izbranka britanskega princa Harryja Meghan Markle.

Celoten seznam iskanj v svetovnem merilu najdete tukaj.

T. H.