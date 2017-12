Tudi letos Miklavž na pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin

Tokratni Miklavžev koncert bo že 25. po vrsti

2. december 2017 ob 07:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Številni slovenski osnovnošolci zaradi finančnega položaja svojih staršev nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki, zato jim bodo znova skušali pomagati na dobrodelnem Miklavževem koncertu.

Miklavžev koncert, tradicionalna humanitarna prireditev RTV Slovenija, Rotary Cluba Ljubljana in Rotary Districta 1912 Slovenija, bo letos potekal že petindvajsetič zapored.

Tudi tokrat bodo zbrana sredstva namenili slovenskim osnovnošolcem, ki zaradi finančnega položaja svojih staršev nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki. Denar bodo tako namenili kritju stroškov šolskih kosil, zunajšolskih dejavnosti, nakupu šolskih potrebščin, osnovnošolcem pa bodo z zbranimi sredstvi omogočili udeležbo v šoli v naravi in številne šolske ekskurzije.

Lani so na koncertu zbrali več kot 30.000 evrov, ki so jih, kot vsako leto, namenili osnovnošolcem v stiski.

Voditelja tokratnega Miklavževega koncerta bosta Ljoba Jenče in Viki Grošelj. Na koncertu bodo s poslušljivo glasbo nastopili vrhunski domači glasbeniki in ansambli: Nuša Derenda, Oto Pestner, Nina Strnad, Manca Izmajlova, Carmen Manet, Bilbi, Damjana Golavšek, Alenka Godec, Simona Vodopivec, Simfonični orkester, Big band in Otroški zbor RTV Slovenija, Lucas Debevec Mayer, Rebeka Lokar, Renzo Zulian, Vesna Velušček, Klemen Golner, Dorotea Senica, Patricija Crnkovič, Ana Čop, Slovenski orkester mladih saksofonistov SOS junior, dijakinje 1. in 2. letnika baleta Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Swingatan in Puschluschtae.

Denar lahko darujete na številko 01 472 00 11.

T. K. B.