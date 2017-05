Tudi Meghan Markle dobila vabilo na poroko Pippe Middleton

Nobena kraljeva romanca ni uradno zapečatena, dokler se par skupaj ne pojavi na tekmi pola. Zato tuji mediji že poročajo, da je po poljubljanju v javnosti razmerje princa Harryja in Meghan že bližje uradni potrditvi.

Sicer pa bo najbolj uraden dogodek, kjer se bosta pojavila kot par, poroka Pippe Middleton in Jamesa Matthewsa. Sestra vojvodinje Cambriške se je odločila za precej strogo izbiro povabljenih - na poroki so lahko zgolj poročeni pari. Tako če razmerje ni potrjeno s prstanom, par vabila na dogodek ni prejel. Do te odločitve naj bi prišlo, saj želijo omejiti število gostov v cerkvi. Tako sta Meghan in Harry edini par, ki bo lahko prisoten na poroki, čeprav ni poročen.

Prvič skupaj tudi na uradnem dogodku

Polo tekma minuli konec tedna pa je bila prvi javni dogodek, kjer sta se princ Harry in igralka pojavila kot par. V preteklosti sta se pred radovednimi očmi javnosti vedno skrivala. Skupaj sta se udeležila tekme v Ascotu, kjer so ju mnogi fotografi ujeli med poljubljanjem.

V preteklosti sta bili tudi Kate Middleton in Diana Spencer s svojima izbrancema prvič javno fotografirani na tekmi pola. Princ Charles pa je bil tam fotografiran tudi s Camillo Parker - sicer več desetletij pred njuno dejansko poroko.

Prejšnji mesec so se sprožila mnoga namigovanja, da se Meghan in Harry že približujeta poroki, saj je ona zaprla svojo sicer precej znano spletno stran The Tig. Ob prenehanju delovanja strani je zapisala, da je bil "po treh letih ustvarjanja vsebin čas za slovo."

Poroka s strogimi pravili

Pippa in James se bosta sicer poročila 20. maja v cerkvi v Berkshiru, kar je zgolj nekaj kilometrov stran od vasi, kjer so Pippa, Catherine in njun mlajši brat James odraščali. Po cerkvenem obredu se bodo svatje zabavali na posestvu Pippinih staršev - Carole in Michael Middleton sta posestvo v Buckleburyju kupila leta 2012.

Matthewsova priča bo njegov mlajši brat Spencer, ki pa na poroko ne sme pripeljati 31-letnega dekleta Vogue Williams, saj je bilo izločeno iz seznama povabljenih, še poroča The Telegraph. Nekateri viri blizu Middletonove pravijo, da se ji ne zdi primerno, da bi se poroke udeležila tudi Williamsova, saj sta s Spencerjem par zgolj nekaj mesecev.

Princ George bo na poroki v vlogi paža, princesko Charlotte pa je Pippa angažirala za poročno družico.

