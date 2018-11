Tudi Michaelu Bubleju svoje mesto na Pločniku slavnih

10. november 2018 ob 15:13

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Kanadski glasbenik Michael Buble bo dobil svojo zvezdo na znamenitem hollywoodskem Pločniku slavnih, na slovesnost pa sta kot govorca povabljena tudi producent David Foster in Priscilla Presley.

Bublejeva zvezda bo tako postala že 2650. na tem znamenitem hollywoodskem bulvarju, odkritje pa bo sovpadlo z izidom glasbenikovega desetega studijskega albuma z naslovom Love.

Glasbenik je po svetu prodal več kot 75 milijonov izvodov albumov, že v zgodnjem otroštvu pa mu je svet svinga, soula in džeza približal dedek, ki je imel obsežno zbirko plošč. Tako so glasbeniki, kot so Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Frank Sinatra in Tony Bennet, že zelo hitro postali njegovi vzorniki.

Pozornost je pritegnil na lokalnem tekmovanju glasbenih talentov, kjer je s svingovsko klasiko zmagal, a je bil diskvalificiran, ker so organizatorji ugotovili, da je star zgolj 17 let. Leto pozneje ga je na enem izmed nastopov opazil Foster in tako je kmalu podpisal pogodbo z založbo 143 Records in izdal prvi studijski album z naslovom Michael Buble.

Večji preboj mu je uspel leta 2005 z albumom It's Time, med svetovne glasbene zvezde pa se je zavihtel s ploščo Call Me Irresponsible, za katero je dobil tudi prestižno nagrado grammy.

Leta 2009 je sledila plošča Crazy Love, za katero je prav tako dobil grammyja, zelo uspešna pa je bila tudi praznična plošča Christmas.

Glasbenik je pred kratkim sporočil, da "nima več živcev za slavo" in s tem po težkih časih, ko se je njegov sin Noah bojeval z rakom na jetrih, napovedal umik z glasbenih odrov in konec kariere. "Nimam več živcev za to. Za to samovšečnost slavnih ljudi. To je moj zadnji intervju. Grem v pokoj. Posnel sem popolno ploščo in zdaj lahko odidem, ko sem na vrhu," je pojasnil v intervjuju za revijo Weekend.

P. B.